Merr flakë kondicioneri në hotelin grek, shpëtojnë për mrekulli pushueset britanikë

Një grup prej tre vajzash janë me fat që janë gjallë pasi njësia e ajrit të kondicionuar në dhomën e tyre të hotelit mori flakë në Korfuz, duke i bërë ato të frikësohen për jetën e tyre.

Sipas Dailymail, si pjesë e një pakete pushimi Jet2, Alycia McNamara, Megan Kennedy dhe Faye Turberville, të gjitha 21 vjeç nga Birmingham, u nisën për në Kavos, Greqi për pushimet e tyre verore.

Natën e tyre të parë, një nga vajzat vuri re një defekt në AC dhe e raportoi atë dy herë në hotel. Megjithatë, pasi nuk ishte marrë asnjë masë, katër ditë më vonë, në orët e para të 8 gushtit, makina u kap nga flakët.

“Të gjithë ishim në gjumë të thellë kur Megan na zgjoi duke bërtitur “Zjarr! zjarr! Dil tani! zjarr! Zjarr!”, tha zonja McNamara.

McNamara, alarmi i zjarrit nuk ishte fikur automatikisht, kështu që ajo nxitoi ta fikte vetë. Më pas Faye mbylli derën sepse në harkun e 20 sekondave po përkeqësohej gjithnjë e më shumë. McNamara tha se pas disa minutash kur askush nuk kishte ardhur për të ndihmuar, ajo vrapoi në recepsion për të thirrur për ndihmë.

Pas zjarrit, stafi i hotelit shkoi në dhomën e hotelit për të marrë sendet e vajzave, të gjitha ose të djegura ose të mbuluara me hi.

“Ishte e tmerrshme dhe ne jemi shumë me fat që jemi gjallë. Ne rezervuam me ta për siguri pasi e dimë se ata janë një kompani me reputacion dhe menduam se një incident si ky nuk do të ndodhte. Ne shpresojmë të dëgjojmë përgjigjen e tyre pasi një hetim është nisur, por ne jemi jashtëzakonisht të zhgënjyer me mungesën e mbështetjes që ata na dhanë duke marrë parasysh ashpërsinë e çështjes.”, tha McNamara.

Për mbështetjen e Jet2, ajo shtoi: ‘Jet2 nuk na ka ofruar asnjë formë kompensimi për fatkeqësinë dhe ne do të bëjmë një ankesë formale pasi kjo mund të kishte rezultuar fatale për disa sekonda! Në vend të kësaj, vajzat u zhvendosën në një dhomë tjetër, kjo pa alarm tymi. Në total, paketa e pushimeve i kushtoi vajzave 1941 funte.