Mërkuri në retrogradë në Bricjap, këto shenja do të ndikohen më shumë

Nëse tashmë jeni të shqetësuar për retrogradin e ardhshëm të Mërkurit në dhjetor 2023, është e kuptueshme. Sezoni i festave është mjaft stresues, por shtimi i Merkurit retrograde në përzierje është një recetë për kaos të pastër dhe të pakontrollueshëm. Nuk ka dyshim se mërkuri retrograd mund të jetë intensiv. Mes keqkuptimeve të komunikimit, konfuzionit mbizotërues, gabimeve të pashmangshme dhe takimeve të sikletshme me ish-et, të gjithë kanë pasur një përvojë konfuze retrograde të Mërkurit. Megjithatë, mërkuri retrograd nuk duhet të jetë gjithmonë një gjë e keqe, veçanërisht nëse ecni me rrjedhën në vend që t’i rezistoni komplikimeve të pashmangshme.

Më 13 dhjetor, Mërkuri fillon të lëvizë në mënyrë retrograde në shenjën e Bricjapit dhe do të qëndrojë atje deri më 2 janar. Gjëja më e mirë që mund të bëni gjatë kësaj kohe është të ruani gjakftohtësinë dhe të kujdeseni për fjalët tuaja, sepse keqkuptimet janë të pritshme. Nëse nuk i përkisni njërës prej shenjave të mëposhtme. Atëherë duhet të jeni shumë më të kujdesshëm.

Gaforrja

Bëhuni gati për një zhytje të thellë në marrëdhëniet tuaja. Është koha për të vlerësuar të gjithë perceptimin tuaj për harmoninë dhe shoqërinë, sepse Mërkuri do të vendoset në mënyrë retrograde në shtëpinë tuaj të shtatë të partneriteteve dhe marrëdhënieve më 13 dhjetor.

Dhimbja dhe zhgënjimi mund të jenë të mëdha, por kjo do të thotë se po shëroheni nga plagët që nuk i keni lënë pas. Dhe nëse e gjeni veten ballë për ballë me një ish-partner, ai takim do t’ju tregojë të gjitha arsyet pse nuk ia dolët bashkë (ose pse duhet).

Ky retrograd mund të krijojë gjithashtu kaos në punën tuaj. Mund të zbuloni se keni bërë disa gabime dhe tani është koha për t’i korrigjuar ato.

Sapo Mërkuri të kthehet në rrugën e duhur, komunikimi juaj me të tjerët do të përmirësohet dhe do të jetë shumë më e lehtë të hiqni dorë nga marrëdhëniet që ju lëndojnë, por edhe të përpiqeni për ato që besoni se kanë vlerë.

Virgjëresha

Çështjet familjare shkaktohen nga kursi specifik i Mërkurit. Nëse ka pasur përçarje, ato tani do të zgjidhen ose do të krijohen të reja. Varet nga ju se cili do të jetë rezultati. Pse; Sepse pozicioni i Mërkurit retrogradë tek Bricjapi mund të shkaktojë konfuzion, por në të njëjtën kohë ka interes, frymëzim dhe aventura dashurore. Kushtojini vëmendje çështjeve familjare dhe shmangni lëvizjet e ndryshimeve në shtëpinë tuaj.

Me Merkurin të rikthyer në rrugën e duhur në janar, do të ndjeni se krijimtaria juaj po kthehet, si dhe flirtimi juaj.

Bricjapi

Një rivlerësim i plotë i vetes do të ofrohet nga ky retrograd i Mërkurit, i cili ndodh në shtëpinë tuaj të parë – atë të vetes suaj.

Është e rëndësishme gjatë gjithë kësaj kohe të ruani gjakftohtësinë tuaj dhe të mos merrni atë që dëgjoni kudo. Për më tepër, ribashkimet me miq dhe njerëz nga e kaluara janë të mundshme. Ju gjithashtu ka të ngjarë të keni nivele të ulëta energjie dhe besimi, megjithëse kjo retrograde do t’ju inkurajojë të hiqni dorë nga faji, keqardhja dhe zemërimi që mbani për të tjerët dhe veten.

Pasi kursi i Mërkurit të kthehet në normalitet, atëherë do të ndiheni si një person tjetër. Mos kini frikë të shikoni brenda vetes gjatë kësaj kohe dhe të shprehni mendimet tuaja – do të shihni se gjithçka do të jetë më mirë.