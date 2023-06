Mërkuri hyn në Gaforre, cilat janë shenjat që do të ndikohen më shumë

Më 27 qershor 2023, Mërkuri do të hyjë në shenjën e Gaforres. Në këtë shenjë do të qëndrojë deri më 10 korrik. Kjo lëvizje planetare mund të prekë të dymbëdhjetë shenjat, por tre në veçanti do të preken më shumë se pjesa tjetër. Ndërsa Mërkuri hyn në shenjën e Gaforres sjell me vete një rritje të kreativitetit dhe inteligjencës emocionale. Ne mund të ndihemi më të ndjeshëm dhe intuitivë se zakonisht, pasi bëhemi më të sintonizuar me emocionet tona. Ky tranzit është ideal për projekte kreative dhe për thellimin e marrëdhënieve me veten dhe ata që na interesojnë. Do të ishte gjithashtu mirë nëse do të kënaqeshim me komoditetet e hapësirës sonë.

Aspektet që do të formojë janë kryesisht të mira gjatë ecurisë së tij në Gaforre dhe vetëm në fund të tranzitit mund të shfaqë ndonjë intensitet, por le të shohim më poshtë cilat shenja preken më shumë:

Binjakët

Planeti juaj sundues, Mërkuri, tani po kalon në shenjën e Gaforres, gjë që do t’ju vendosë në një proces të menduari dhe kërkimi të brendshëm. Tani do të kuptoni se cilët njerëz dhe cilat situata janë të rëndësishme për ju. Përveç kësaj, do të fokusoheni në çështjet financiare ndërsa kërkoni mënyra për të rritur të ardhurat tuaja, ndërsa mendimet se sa mirë ju mbulojnë zgjedhjet e karrierës do të bëhen më të theksuara. Mendoni me mençuri dhe bazuar në paqen tuaj të brendshme se çfarë saktësisht dëshironi të bëni.

Gaforrja

Komunikimi është fokusi. Tani është koha për të komunikuar idetë, mendimet dhe ndjenjat tuaja. Nëse keni pritur një kohë të gjatë për të hedhur një hap të madh ose një bisedë serioze në jetën tuaj profesionale ose personale, koha e plotë ka ardhur. Mërkuri hyn në shenjën tuaj një herë në vit dhe këtë vit ju shkel syrin pozitivisht. Besoni instinkteve tuaja dhe përfitoni nga situata, duke mos i kapërcyer kufijtë dhe duke i kushtuar vëmendje tensioneve që mund të lindin në partneritete dhe marrëdhënie.

Peshqit

Lëvizja e Mërkurit në Gaforre sjell argëtim, ftesa dhe dalje. Gjithçka që lidhet me romancën, dashurinë, familjen, krijimtarinë, argëtimin favorizohet dhe ju duhet vetëm të përfitoni nga situatat. Mërkuri tregon se komunikimi në çdo fushë do të jetë veçanërisht i suksesshëm për ju, me vëmendje të veçantë 10 korrikun, pasi më pas favorizohen keqkuptimet dhe mosmarrëveshjet e vogla.