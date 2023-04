Mënyra më e mirë për t’u motivuar që të nisni aktivitetin fizik

Nuk është as palestra interesante, as trajneri personal frymëzues. Mënyra më e sigurt dhe më e këndshme për të na “bindur” që të veshim këpucët sportive dhe të ushtrohemi është ta bëjmë atë me miqtë, sipas një studimi të ri.

Shkencëtarët e Universitetit Kean sugjeruan që gjithnjë e më shumë njerëz aktivë duhet të ndjekin aktivitete sociale që rrisin ndërveprimin.

Pas analizimit të të dhënave nga, ndër të tjera, Akademia Ushtarake e SHBA-së, ajo që ata vunë re ishte se njerëzit më pak aktivë që ndërvepronin me ata që ushtroheshin rregullisht ndiheshin më të motivuar për të ushtruar. Megjithatë, ata që ishin më pak social përfunduan duke u ushtruar më pak.

Nuk është e vështirë të kombinoni stërvitjen me një takim me miqtë tuaj, edhe nëse ata nuk janë tipa veçanërisht sportivë, pasi përveç ndonjë programi fitnesi, mund të bëni së bashku një shëtitje të largët. /albeu.com