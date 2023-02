Mënyra e thjeshtë për të ulur nivelet e stresit dhe për t’ju bërë të ndiheni më të lumtur

Mjafton vetëm një bisedë në ditë me një mik për të ulur nivelin e stresit, thonë shkencëtarët.

Edhe dërgimi i mesazheve ose shkëmbimi i mesazheve në internet mund t’ju bëjë të ndiheni më të lumtur, sugjeron një studim.

Ne kemi nevojë për një lidhje shoqërore, kështu që bisedat çlirojnë hormonet e ndjenjës së mirë.

Sidoqoftë, sondazhet sugjerojnë se pothuajse gjysma prej nesh i kushtojnë vetëm një orë njerëzve të dashur në një ditë në javë ose aspak kohë.

Autori i tij, Profesor Jeffrey Hall, tha: “Ka rëndësi me kë flisni, duke folur me njerëz që ju pëlqejnë dhe jeni afër përmirëson mirëqenien më shumë sesa me njerëzit që nuk i njihni ose nuk ju pëlqejnë.”

Efekti ishte më i fortë është pas bisedave ballë për ballë, por telefonatat dhe ndërveprimet në internet gjithashtu rritën disponimin e njerëzve.

Profesor Hall, i Universitetit të Kansasit, tha: “Të dërgosh mesazhe SMS, DM dhe kontaktet me mediat sociale nuk janë aq të dobishme, por janë më mirë se asgjë.”/Albeu.com.