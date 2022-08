Mendoni se dikush po ju gënjen? Ja shenjat e para si ta dalloni

Shenjat kryesore që dikush mund të gënjejë përfshijnë shmangien e kontaktit me sy dhe të folurit me nervozizëm, madje edhe ata me një ‘fytyrë pokeri’ të shkëlqyeshëm ndonjëherë kanë shenja treguese.

Një studim me dy mijë të rritur zbuloi se shumica dërrmuese mendonin se ishin pak më lart se të tjerët kur bëhej fjalë për aftësinë për të dalluar gënjeshtarët.

Kur bëhet fjalë për shenjat që ata shohin te njerëzit që gënjejnë, gjërat kryesore që ata vënë në dukje janë lëkundjet nervoze me duart e tyre, rrëmuja në karriget e tyre dhe dridhjet në duar dhe zë.

Rreth 42 për qind e tyre thanë se janë të aftë të dallojnë kur të tjerët po i gënjejnë, ndërsa vetëm nëntë për qind mendojnë se janë të këqij në këtë.

“Gjuha e trupit nuk është një shkencë ekzakte, dhe kur jeni duke kërkuar për shenja të gënjeshtrës, nuk ekziston gjuha e përsosur e trupit që do t’ju tregojë gjithçka, ka vetëm të dhëna dhe sugjerime. Ashtu si me shumë gjëra, sa më mirë ta njihni dikë, aq më lehtë do të jeni në gjendje të dalloni nëse ai gënjen apo jo”, shpjegoi ekspertja e gjuhës së trupit Judy James.

Hulumtimi i kryer nga OnePoll, zbuloi gjithashtu se kur njerëzit mendojnë se është një kohë e mirë për të përdorur një gënjeshtër. Ata i konsiderojnë skenarët më të mirë kur dikush ju pyet nëse iu pëlqen ajo që ka veshur dhe nuk iu pëlqen (25 për qind), dhe kur dikush iu bën një vakt të tmerrshëm (23 për qind).