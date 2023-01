“Mendoni më shpejt”, Ukraina mesazh Perëndimit: Pavendosmëria juaj për të na dhënë tanke po na kushton jetë

Një këshilltar i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se kujdesi dhe vendimmarrja e ngadaltë nëse do të dërgohen tanke Leopard 2 në Ukrainë po kushtojnë jetë.

Mykhailo Podolyak postoi në Twitter të shtunën zhgënjimin e tij për “pavendosmërinë globale” për furnizimin me armë në Ukrainë.

“Ju do ta ndihmoni Ukrainën me armët e nevojshme gjithsesi dhe do të kuptoni se nuk ka asnjë mundësi tjetër për t’i dhënë fund luftës përveç humbjes së Rusisë. Por pavendosmëria e sotme po vret më shumë nga njerëzit tanë. Çdo ditë vonesë është vdekja e ukrainasve. Mendoni më shpejt”, tha ai.

Kjo vjen ndërsa presidenti amerikan Joe Biden u tha gazetarëve pas një ngjarjeje të premten mbrëma se “Ukraina do të marrë të gjithë ndihmën që i nevojitet”, në përgjigje të një pyetjeje nëse ai mbështet Poloninë në dërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë. /albeu.com