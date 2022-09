Mendoni dy herë përpara se të merrni një vendim: Nëse po planifikoni të ktheheni me ish-in tuaj, merrni parasysh këto pyetje

Mendoni për arsyet që jeni ndarë dhe çfarë ju bën të mendoni për pajtimin.

Prishja e një lidhjeje nuk është e lehtë për askënd. Gjithmonë ka një përzierje trishtimi, një ndjenjë e lehtë pozitive lirie, zhgënjim, zemërim, një ndjenjë tradhtie…

Në përgjithësi, pas një ndarjeje ka një periudhë shumë konfuze dhe shumë njerëz mendojnë të pajtohen me ish-partnerin e tyre.

Si çdo gjë në jetë, pajtimi ka të mirat dhe të këqijat e veta, shkruan albeu.com.

Nga njëra anë, kthimi në një dashuri të vjetër mund të rrisë eksitimin dhe pasionin në një marrëdhënie. Veç kësaj, ju tashmë e njihni atë person, ndaj kaloni periudhën fillestare të pasigurisë dhe ecjes mbi “akull të hollë” dhe flirtit, të cilat janë karakteristike për fillimin e një lidhjeje dhe që shumë njerëzve nuk i pëlqejnë.

Nga ana tjetër, nëse partneri juaj nuk është gati të ndryshojë atë që ju bëri që ta lini në radhë të parë, ju vetëm do të zgjasni vuajtjet që tashmë po kalonit.

E njëjta gjë vlen edhe për ju – ju duhet të punoni për të përmirësuar marrëdhënien tuaj nëse dëshironi që ajo të funksionojë.

Psikiatri dhe ekspertja e marrëdhënieve Jill Goodew këshillon që përpara se të pajtoheni, mendoni për disa faktorë që mund të ndikojnë në rezultatin e marrëdhënies dhe vetëm atëherë merrni një vendim.

Është thjesht një çështje zakoni?

Është krejt normale dhe e natyrshme që me kalimin e kohës, sidomos nëse është një lidhje e gjatë, të mësoheni me praninë e partnerit në jetën tuaj. Megjithatë, ndarja do të thotë që ai nuk do të jetë më aty dhe askujt nuk i pëlqejnë ndryshimet e papritura dhe mungesa e diçkaje që deri vonë kuptohej si e pranishme ose “e jotja”.

Koha për t’u penduar për një “marrëdhënie të dështuar” është individuale, por nëse edhe pas disa muajsh dhe duke iu rikthyer rutinës së përditshme, pendoheni që i dhatë fund lidhjes, jo sepse ju mungon “të keni dikë”, por sepse mendoni se disa gabime mund të korrigjohet, provoni të kontaktoni ish-partnerin tuaj dhe shikoni se çfarë mendon ai për këtë.

Pse nuk vazhduat?

Nëse pas disa muajsh nuk keni ecur përpara dhe as partneri juaj, kështu që po mendoni të pajtoheni, mendoni nëse mund të jeni dembel. Është e vërtetë se takimi me njerëz të ndryshëm, shpesh të papërshtatshëm për një lidhje, mund të jetë i lodhshëm, por nëse mendoni me kujdes, do të kujtoni se ish-partnerin tuaj perfekt e keni takuar pas shumë kërkimesh. Është një proces natyror dhe mënyra se si funksionon shoqëria njerëzore.

Përtacia ndonjëherë mund të jetë me të vërtetë një pengesë e madhe në arritjen e përvojave të reja dashurie. Pra, mendoni nëse kjo është arsyeja e vetme pse jeni ende beqarë apo nëse vërtet vuani nga ish-i juaj.

A e turbullon xhelozia perceptimin tuaj?

Xhelozia shpesh mund të shtrembërojë mënyrën se si e shikoni veten, partnerin dhe jetën tuaj, kështu që shumë njerëz duan të pajtohen me ish-in e tyre pasi zbulojnë se kanë hyrë në një marrëdhënie të re.

Kini kujdes të mos bini në këtë kurth.

Keni frikë nga vetmia?

Të gjithëve u duhet kohë për t’u mësuar me beqarinë, sidomos nëse sapo kanë dalë nga një lidhje e gjatë. Jill ju këshillon të mendoni me kujdes nëse thjesht keni frikë nga vetmia , përpara se të përpiqeni të kontaktoni dhe rinovoni marrëdhënien me ish-in tuaj.

Nëse mendoni se është më mirë të jeni të pakënaqur në një marrëdhënie sesa vetëm, rikuperimi është mundësia e përsosur për të ndërtuar një rrjet miqsh dhe hobi që do t’ju ndihmojnë të zhvendosni fokusin tuaj në gjëra më të rëndësishme dhe të merrni kontrollin e jetës tuaj.

Çfarë ju bashkoi dhe çfarë ju ndau?

Kur shikojnë të kaluarën, njerëzit shpesh shikojnë gjithçka me syze ngjyrë rozë, duke injoruar gjërat e këqija që kanë ndodhur, dhe në të njëjtën kohë duke idealizuar anët e mira dhe të mira të marrëdhënies. Pritjet që marrëdhënia pas pajtimit do të jetë më e mirë, më afër këtij ideali, janë thjesht joreale. Nuk do të ndodhë vetvetiu.

Para se të vendosin të pajtohen, të dy partnerët duhet të mendojnë me kujdes se çfarë shkoi keq në marrëdhënie, në mënyrë që të dinë se për çfarë duhet të punojnë. /albeu.com/