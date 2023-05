“Mendimet e këqija do t’ju pushtojnë”, shenjat që do të kalojnë 3 ditë të vështira në vijim

Një lidhje e formuar nga Dielli me Uranin në Demi më 9 maj, por edhe Merkuri retrograd në Dem me Saturnin te Peshqit në datën 12 të muajit na bëjnë thirrje për të hequr qafe mendësitë që i konsideronim të sigurta dhe për të rikthyer në plan të parë supozimet që ne menduam se kishin përfunduar.

Më 13/5 sekstili retrograd i Mërkurit nga Demi me Venusin në Gaforre na ndihmon të shprehemi më mirë dhe të marrim vendime të rëndësishme, për sa kohë që nuk bëhemi impulsivë, ndërsa nga data 14 e muajit e në vazhdim Mërkuri kthehet në rrugën e drejtë, duke kontribuar kështu në qetësi dhe në zgjidhjen e rasteve. Dhe të gjitha sa më sipër mund të tingëllojnë pozitive, por ka shenja të zodiakut që nuk do ta përjetojnë gjithçka kaq rozë. Lexoni më poshtë se cilat janë ato:

Gaforrja

Mesazhet e kësaj jave janë të paqarta, pasi i përkisni si shenjave më me fat ashtu edhe atyre më të pafat. Shumë çështje për të menduar lindin këto ditë, të cilat do t’ju ngatërrojnë dhe ndoshta do t’ju zemërojnë. Ju mund të mendoni se dikush ju saboton ose kërcënon marrëdhënien tuaj. Mund të rezultojë se partneri juaj nuk është plotësisht i sinqertë me ju, por jo për arsyet që mendon. Në çdo rast, mos lejoni që mendimet e këqija t’ju rrëzojnë. Ruani qetësinë dhe mendoni logjikisht. Perceptimi është gjithçka.

Bricjapi

Ju mund të ndjeni një krizë të vogël ekzistenciale këto ditë. Ju pyesni veten se cili është kuptimi i jetës dhe pse nuk e keni gjetur ende. Me pesimizmin që ju karakterizon, negativiteti do të mbizotërojë këtë javë, për pasojë kontaktet tuaja do të mbeten pas dhe mendimet e këqija do t’ju pushtojnë. Qëndroni të fortë dhe të palëkundur në qëllimet tuaja dhe do të keni sukses.

Peshqit

Ditët e rishikimit janë ato që po kaloni. Është koha për të lënë pas atë që ju rëndon dhe kjo është pikërisht ajo që do të bëni. Nuk është e lehtë pasi do të shpenzoni kohë për diçka që mendonit se kishte përfunduar, por duhet ta bëni atë për të ecur përpara. Duke pritur për rezultatet e veprimeve tuaja, prisni diçka të papritur që do të ndryshojë mënyrën se si mendoni në përgjithësi.