Meloni zyrtarisht kryeministre e Italisë, prezanton ministrat, roli i Salvinit në qeverinë e saj

Giorgia Meloni pranoi “pa rezerva” mandatin për të formuar qeverinë e re që mori nga presidenti i Republikës Sergio Mattarella. Biseda e tyre zgjati një 1 orë e 20 minuta dhe qeveria e re italiane tashmë është një fakt.

Për sa i përket ministrive më të rëndësishme, siç u tha gazetarëve vetë Meloni, në krye të Ministrisë së Punëve të Jashtme është Antonio Taiani , i Forza Italia dhe ish-president i Parlamentit Europian, ndërsa ministri i Financave është Giancarlo Giorgetti i Legës, i Brendshëm është ish-prefekti Matteo Piandendozzi, ndërsa Matteo Salvini, ka siguruar Ministria e Infrastrukturës.

Në të njëjtën kohë, Guido Crozeto, nga partia e Georgia Meloni, u zgjodh për Ministrinë e Mbrojtjes dhe ish-gjyqtari Carlo Nordio për Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Bujqësisë do të drejtohet nga Francesco Lollobrigida , bashkëshorti i motrës së kryeministres italiane dhe ministri i Mjedisit, Paolo Zangrillo. Në total, ministrat qeverisë Meloni janë 26. Matteo Salvini dhe Antonio Taiani do të jenë gjithashtu nënkryetarë të qeverisë. Qeveria Meloni do të betohet nesër në mëngjes në orën 10 me orën lokale./albeu.com