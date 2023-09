Melankoli dhe vështirësi, kjo javë do të jetë stresuese për këto shenja të Horoskopit

Java e re mund të fillojë me Jupiterin retrograd, me melankolinë në plan të parë, por yjet shpërblejnë ata që pavarësisht vështirësive vazhdojnë të luftojnë. Kalimet e Hënës na bëjnë të shohim anën pozitive dhe “të hapur” ndaj mirësisë.

Trina që krijon me Marsin intensifikon situatat e këqija, por kundërshtimi i tij me Plutonin na lë të kuptojmë se jeta është plot gabime, por edhe falje. Nëse i përkisni një prej shenjave të mëposhtme të zodiakut, në fakt, do të kuptoni se vështirësitë përfundimisht do të rezultojnë të mira për ju.

Dashi

Ka shumë gjëra që ndodhin në mendjen tuaj këtë javë dhe e kuptoni se është e vështirë të merreni me punët e njerëzve të tjerë. Megjithatë, këto janë ato që kërkojnë më shumë nga koha juaj. Ato mund të jenë për çështje të familjes ose punës, por gjithçka që dini është se dëshironi një pushim. Gjëja më e mirë për të bërë është të kaloni pak kohë vetëm, me veten dhe mendimet tuaja. Tani mund të vendosni nëse rruga që keni zgjedhur për jetën tuaj është ajo e duhura.

Binjakët

Gjatë javës 4-10 shtator 2023, mund të ndiheni sikur jeni nën presion të madh dhe sa herë që ndiheni kështu, prireni të rebeloheni… duke mos bërë asgjë. Por ju e dini se në këtë mënyrë ju vetëm po dëmtoni veten, por nuk mund të bëni ndryshe. Ju nuk dëshironi të shtyheni, dhe tranzitet e kësaj jave bëjnë që gjithçka të duket e vështirë. Në fakt, ekziston mundësia që të sulmoni një person të njohur, për të cilin do të pendoheni. Bëni kufijtë tuaj të qartë dhe shkoni me ritmin tuaj në mënyrë që gjithçka të shkojë mirë.

Gaforrja

Ajo që ju shqetëson më shumë këtë javë është se gjatë kësaj jave do të jeni të inatosur me veten që nuk i keni kryer detyrimet në kohë. Keni menduar se e kishit gjithë kohën përpara, por gjërat nuk dolën ashtu siç i kishit në mendje, kështu që humbisni një mundësi vërtet të mirë. Zemërohesh me veten, por për fat nuk sulmon të tjerët. Megjithatë, personaliteti juaj i turbullt nuk është ndihmësi më i mirë për të ecur përpara. Ju e dini që do ta kapërceni edhe këtë vështirësi, por nuk ju pëlqen ideja e dështimit.