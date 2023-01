Medvedev paralajmëron luftë bërthamore nëse Rusia mundet në Ukrainë

Dmitry Medvedev, ish-Presidenti rus, një njeri i afërt me Vladimir Putin, ka paralajmëruar NATO-n se disfata e Moskës në Ukrainë mund të shkaktojë një luftë bërthamore.

Medvedev, i cili shërben si nënkryetar i këshillit të fuqishëm të sigurisë të Putinit, tha gjithashtu se aleanca ushtarake dhe liderët e tjerë të mbrojtjes perëndimore, që do të takohen të premten në bazën ajrore Ramstein në Gjermani për të diskutuar mbështetjen për Ukrainën, duhet të marrin në konsideratë rreziqet e politikës së tyre.

Doktrina e Moskës lejon një sulm bërthamor pas “agresionit kundër Federatës Ruse me armë konvencionale kur vetë ekzistenca e shtetit është e kërcënuar”.

Medvedev, 57 vjeç, i cili dikur e prezantonte veten si një reformator që ishte gati të punonte me Shtetet e Bashkuara për të liberalizuar Rusinë, e ka rishfaqur veten si anëtari më i ashpër publik i rrethit të Putinit.

Që kur Rusia pushtoi Ukrainën pothuajse një vit më parë më 24 shkurt, Medvedev ka ngritur vazhdimisht kërcënimin e kaosit bërthamor dhe ka përdorur fyerje për të përshkruar Perëndimin.

Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, deri tani fuqitë më të mëdha bërthamore, mbajnë rreth 90 për qind të armëve bërthamore në botë.

Si president, Putin është vendimmarrësi përfundimtar i Rusisë për përdorimin e armëve bërthamore.

Uashingtoni nuk ka detajuar se çfarë do të bënte nëse Putini do të urdhëronte se cili do të ishte përdorimi i parë i armëve bërthamore në luftë që kur Shtetet e Bashkuara lëshuan sulmet e para me bombë atomike në qytetet japoneze të Hiroshima dhe Nagasaki në 1945-n.