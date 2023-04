Mediet e huaja jehonë familjes shqiptare që mban në shtëpi Kuranin më të vogël në botë

Mediet e huaja i kanë bërë jehonë lajmit se Kurani më i vogël në botë ndodhet në Shqipëri. Libri është në pronësi të familjes Prushi, që e ka trashëguar këtë pasuri të çmuar brez pas brezi.

Pronari i Kuranit, pjesëtar i familjes Prushi ka folur së fundmi për AFP. Kurani me përmasa 26.8 mm i gjatë dhe 21.6mm i gjerë mbahet në dorë në këtë foto nga shqiptari Skënder Halim Prushi.

VIDEO: Albanian family holds tight to tiny Koran.

Printed most likely towards the end of the 19th Century on nearly 900 pages, a miniature Koran, considered one of the smallest in the world, has been preciously kept by an Albanian family in Tirana for several generations pic.twitter.com/5SLiTWDX0W

— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2023