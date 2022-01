Mediat maqedonase trishtohen: 4 Kryeministra shqiptarë në 6 shtetet e Ballkanit

A do të jenë katër kryeministra shqiptarë në 2022: Grubi në Maqedoni, Abazoviç-Mali i Zi, Kurti në Kosovë dhe Rama në Shqipëri?! Kjo tashmë duket mëse e arritshme por që ka ngritur peshë te disa media maqedonase që duken të trishtuara nga ky fakt shkruan Tetovasot.

Në vijë të kësaj,në një shkrim autorial Sveto Toevski shprehet se është iniciuar një procedurë për formimin e Qeverisë së re të Maqedonisë nga kryeministri i mandatuar Kovaçevski, i cili nuk ka legjitimitet popullor apo politik dhe për të cilin me arsye mund të supozohet se “telekomandën” e mban ende Zoran Zaev , me lejen e Ali Ahmetit dhe zëvendëskryeministrit të parë Artan Grubi nga BDI. Megjithatë, përveç këtij kabineti, i cili ka të ngjarë të ketë një kohëzgjatje të kufizuar në vitin 2022, deri në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, vëmendje duhet t’i kushtohet edhe disa proceseve rajonale, në nivel të Ballkanit, të cilat mund të sillen në një proporcion të caktuar me krijimin e pushtetit të ri ekzekutiv në Maqedoni thotë autori i shkrimit transmeton Tetovasot.

Ai ndalet edhe tek zhvillimet tjera në Ballkan pikërisht për këto arsye.

Mali i Zi sipas tij po debaton çështjen e zgjedhjes së një qeverie të re dhe një kryeministri të ri, të shkaktuar nga mosmarrëveshjet brenda koalicionit qeverisës. Tre ditë para vitit të ri, kryeministri aktual malazez Zdravko Krivokapiç tha: “Nëse buxheti i propozuar i Malit të Zi për vitin 2022 nuk rezulton i qëndrueshëm deri në qershor të këtij viti, atëherë qeveria dhe unë do të japim dorëheqjen. “Pse kabineti qeveritar nuk do t’i mbijetonte janarit të 2022?” Al Jazeera raportoi në një raport të 28 dhjetorit 2021 me titull “Krivokapic: Nëse buxheti nuk është i qëndrueshëm, ne do të japim dorëheqjen” thotë autori i këtij shkrimi dhe shton midis të tjerash se ka gjithnjë e më shumë gjasa që kryeministri i ri i Malit të Zi mund të jetë zëvendëskryeministri aktual i tij, Dritan Abazovic me etni shqiptare përcjell Tetovasot.

Përveç Malit të Zi, kur të vijnë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, Maqedonia e Veriut ,pritet të aktivizojë skenarin e planifikuar që ekzekutivi të drejtohet nga një përfaqësues i një grupi etnik joshumicë sipas autorit Toevski. Por tashmë në publik po “rrokulliset” skenari “Kryeministri shqiptar”. Ideja për të pasur një shqiptar në krye të Qeverisë, për herë të parë në historinë e shtetit maqedonas, lideri i BDI-së Ali Ahmeti e promovoi sipas tij në fushatën para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020. Në mesazhin hyrës në “Programin 2020 – 2024: Zgjedhjet Parlamentare 2020” me titull “Është koha për kryeministrin e parë shqiptar” Ahmeti tha: “T’i tregojmë botës se shteti i Maqedonisë mund të jetë vërtet një vend ku një shqiptar mund të të bëhet Kryeministër dhe të jetë një lider i denjë në një miqësi dhe partneritet të garantuar dhe të qëndrueshëm me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Kryeministri i parë shqiptar do të jetë kryeministri i të gjithëve. Do të udhëheqë një brez të ri politikanësh, që përfaqësojnë një shoqëri të barabartë” tha Ahmeti.

Ideja e kryeministrit të parë të Maqedonisë me përkatësi etnike shqiptare hasi në reagime dhe refuzime të ashpra nga shumë maqedonas, gjë që shihet në komentet në Facebook dhe rrjetet tjera sociale, në deklaratat e ekspertëve, analistëve dhe gazetarëve të ndryshëm në media. Por, BDI nuk tërhiqet: Artan Grubi, zëvendëskryeministri i parë në një intervistë për “Kosova Press” të publikuar më 2 janar 2022, thekson: “Po futet një rregull i ri, një realitet i ri: të kemi një shqiptar në krye të Qeverisë. Në 100 ditët e fundit të Qeverisë do të emërohet nga Ahmeti. Pozita e zëvendëskryeministrit të parë sërish do t’i takojë BDI-së. “Unë do të jem në atë pozicion” u shpreh Grubi.

Grubi është bashkëpunëtori më i afërt i Ahmetit dhe njeriu me besimin e tij më të madh. Ahmeti nuk hoqi dorë nga Grubi, përkundër kritikave të ashpra nga partia se ai ishte një nga fajtorët kryesorë për humbjen e “integruesve” në Tetovë, Gostivar dhe qytete të tjera të Maqedonisë.

Duke pasur parasysh mbrojtjen e Ahmetit për Grubin dhe faktin se ai, siç pretendon ai, do të jetë zëvendëskryeministri i parë në kabinetin e Kovaçevskit, atëherë lind pyetja: a ka Artan Grubi shanse më të mira se kushdo tjetër në partinë e tij për t’u bërë kryeministër i parë i etnisë shqiptare në krye të qeverisë së re në 100 ditët e fundit, nëse arrihet një marrëveshje për zgjedhje të parakohshme parlamentare, që i përshtaten BDI-së?!

Artan Grubi është “promovuar ndërkombëtarisht” vazhdimisht si një “burrë shteti” shqiptar rajonal përmes kontakteve me kryeministrat e Kosovës Albin Kurti dhe atë të Shqipërisë Edi Rama. Më 2 gusht 2021, “Tetova Sot” raportonte: “Lideri i BDI-së Ali Ahmeti dhe zëvendëskryeministri i parë Artan Grubi janë parë bashkë në një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në margjinat e forumit që u mbajt në Ohër. “Para këtij takimi Ahmeti dhe Grubi u ulën në tavolinë me Kurtin dhe Edi Ramën”.

Artan Grubi ka zhvilluar një takim në Tiranë më 23 mars 2021 me kryeministrin e Shqipërisë Rama. Grubi më pas ka postuar në profilin e tij në Facebook, të cilin e ka transmetuar portali informativ “Top News” në shqip: “Me Ramën kam biseduar për marrëdhëniet dypalëshe mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, mosmarrëveshjen me Bullgarinë fqinje, ndërtimin e Korridorit 8, gjithashtu sa i përket integrimit të vendeve tona në BE. “Me Ramën kemi biseduar edhe për rëndësinë që ka diaspora ” është shprehur Grubi.

A ishin këto takime të zëvendëskryeministrit të parë Artan Grubi me kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, padyshim me një “dimension shtetëror” rajonal, krejtësisht të rastësishme, apo mbase përfaqësojnë paraqitjet e para të paramenduara të kryeministrit të ardhshëm qoftë edhe 100-ditor me Artan Grubi në vitin 2022? Gjithashtu, a mund të ndodhë që në 12 muajt e ardhshëm të jenë katër kryeministra shqiptarë në Ballkan: Artan Grubi i Maqedonisë, Albin Kurti i Kosovës, Dritan Abazovic i Malit të Zi dhe Edi Rama i Shqipërisë? Kryeministri aktual i Malit të Zi, Krivokapiç, njoftoi dorëheqjen e tij në qershor nëse buxheti i propozuar nuk miratohet thotë midis të tjerash autori i këtij shkrimi të gjatë Sveto Toevski. /TetovaSot/