Mediat e huaja i bëjnë jehonë protestës së Berishës në selinë e PD, ja si e paraqesin situatën

Mediat e famshme si Reuters apo Washington Post kanë pasqyruar protestën e mbajtur ditën e sotme në Selinë blu, ku mbshtetësit e Sali Berishës shkuan për të nxjerrë Lulzim Bashën nga zyra e kryetarit.

Protesta e thirrur nga Berisha përshkallëzoi në dhunë dhe në përdorimin e shkopinjve e gazit lotsjellës, deri në momentin që policia ndërhyri me kërkesë të deputetëve të PD-së që ndodheshin brenda për t’i shpërndarë.

Shkrimi i Reuters

Policia hodhi gaz lotsjellës dhe ujë në Tiranë të shtunën, ndërsa protestuesit që gjuanin me gurë hynë në selinë e Partisë Demokratike të Shqipërisë në opozitë në një luftë të thelluar për pushtet midis rivalëve të partisë.

Të paktën një oficer policie dhe një protestues u plagosën dhe dhjetëra protestues u arrestuan, tha policia. Protestat u shpërndanë pasdite.

Protestuesit ishin mbështetës të ish-presidentit dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili u përjashtua nga partia vitin e kaluar pasi Uashingtoni e ndaloi atë të hynte në Shtetet e Bashkuara për korrupsion të dyshuar.

Berisha, i cili mohon akuzat, që atëherë ka ngritur një sfidë lidershipi kundër kreut të partisë Lulzim Basha. Muajin e kaluar, Berisha thirri një asamble partie dhe u shpall lider.

Gjatë trazirave të së shtunës, mbështetësit e Berishës përdorën çekiç për të thyer dyert e reja të sigurisë metalike të instaluara në zyra dhe hodhën shkallë në një përpjekje për të arritur në katin e dytë.

Policia tha në një deklaratë se u detyrua të ndërhynte pasi “një grup ligjvënësish brenda Partisë Demokratike kërkuan ndihmën e policisë për shkak se jeta ishte në rrezik”.

Mediat lokale thanë se njerëzit brenda ndërtesës kishin kërkuar të mbanin protestuesit jashtë duke hedhur gaz me fikëset e zjarrit përpara se të arrinte policia.

“Beteja do të vazhdojë … ne e konsiderojmë ndërtesën e partisë si shtëpinë tonë dhe do ta çlirojmë shtëpinë tonë,” tha Berisha, duke folur menjëherë pasi u ndalua t’i afrohej ndërtesës përsëri nga policia duke përdorur spraj me piper kundër tij dhe mbështetësve të tij.

Zyra e BE-së në Tiranë bëri thirrje për qetësi dhe përmbajtje: “Nuk duhet të ketë vend për dhunë në politikë,” tha ajo.

Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim, tha se Uashingtoni ishte thellësisht i shqetësuar për tensionet e fundit rreth Partisë Demokratike.

“Ata që nxisin dhunën ose minojnë sundimin e ligjit do të mbahen përgjegjës”, tha Kim në një postim në Twitter.

Shkrimi i Washington Post

Policia shqiptare ndërhyri të shtunën për të larguar protestuesit që hynë në selinë e partisë kryesore opozitare të vendit në një grindje të brendshme mbi udhëheqjen e partisë.

Policia përdori një kamion me ujë dhe gaz lotsjellës dhe shumë oficerë larguan qindra protestues që kishin sulmuar katin e parë të selisë së Partisë Demokratike të qendrës së djathtë. Ata ndaluan dhe larguan disa protestues.

Një grup i drejtuar nga ish-lideri i partisë Sali Berisha përdori shufra hekuri dhe çekiç për të thyer dyert kryesore të godinës. Stafi i partisë përdori gaz lotsjellës për t’i parandaluar ata të hynin përpara se policia të ndërhynte me kërkesë të partisë. Të paktën një person i plagosur është parë.

Berisha po tenton të largojë kreun e demokratëve, Lulzim Basha, të cilin e akuzon si “peng” të kryeministrit Edi Rama të Partisë Socialiste të majtë.

“Sot demokratët dhe demokratët e Shqipërisë do ta kthejnë bunkerin e pengut (Lulzim) Bashës në shtëpinë e tyre të lirisë”, tha Berisha, duke u zotuar se do të vazhdojë protestën.

Partia në një deklaratë tha se “aktet e sotme të dhunës ndaj Partisë Demokratike shënojnë izolimin përfundimtar të Sali Berishës dhe një largim të turpshëm nga skena politike”.

Basha e shkarkoi Berishën nga grupi parlamentar në shtator. Kjo pasoi një ndërhyrje në maj të Sekretarit të Shtetit të SHBA Antony Blinken, i cili tha në një deklaratë se gjatë mandatit të Berishës si kryeministër 2005-2013, politikani “ishte i përfshirë në akte korruptive … duke përdorur pushtetin e tij për përfitimin e tij dhe për të pasurojë aleatët e tij politikë dhe anëtarët e familjes së tij, duke ndërhyrë në “hetime të pavarura, përpjekje kundër korrupsionit dhe masa të llogaridhënies”.

Blinken tha se “aktet korruptive të Berishës minuan demokracinë në Shqipëri”. Në dhjetor, grupimi i Berishës pretendoi se kishte mbajtur një referendum për largimin e Bashës nga posti i tij, por masa nuk u njoh nga Partia Demokratike.

Berisha, 77 vjeç, shërbeu si kryeministër i Shqipërisë nga 2005 deri në 2013 dhe si president nga 1992-1997. Ai u rizgjodh si ligjvënës i Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të prillit të kaluar.

Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim shprehu shqetësimin për “tensionet në rritje” në ndërtesën e Demokratëve dhe u bëri thirrje protestuesve “të refuzojnë dhunën dhe të ushtrojnë qetësi”.

“Ata që nxisin dhunën ose minojnë sundimin e ligjit do të mbahen përgjegjës,” postoi ajo në Twitter.

Muajin e kaluar, Zëvendës Ndihmës Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Gabriel Escobar, tha se do të kishte “pasoja” nëse Partia Demokratike zgjidhte dikë për të qenë lider që ishte caktuar persona non grata nga Uashingtoni.

Berisha është zyrtari i katërt i lartë shqiptar që i ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara për shkak të përfshirjes së dyshuar në korrupsion.

Lufta kundër korrupsionit ka qenë thembra e Akilit e Shqipërisë postkomuniste, duke ndikuar fuqishëm në zhvillimin demokratik, ekonomik dhe social të vendit.