Media spanjolle ftesë Mbappe pas eliminimit: Nëse do të fitosh Champions, ti e di…

Edhe për një vit, ëndrra e Kylian Mbappe dhe Paris Saint-Germain për të fituar Champions League u shua para kohe.

Bayern Munich, që fitoi edhe në Gjermani (2-0) dhe me të drejtë u kualifikua në çerekfinale, la jashtë yllin francez dhe shoqërinë e tij.

Në të njëjtën kohë, skuadra që luftoi si askush tjetër për ta blerë në të kaluarën, Real Madridi i 14 trofeve Champions, është me një këmbë në fazën tjetër pas fitores 5-2 të theksuar në “Anfield” ndaj Liverpoolit. .

Eliminimi i parizienëve, pra, nuk mbeti pa u përmendur nga mediat spanjolle dhe në veçanti nga “Marca”, e cila ia kushtoi faqen e parë të së enjtes Mbappes, duke i dërguar një ftesë… për t’u transferuar te merengët: “Nëse do të fitosh Champions League, tie dini…”, shkruante në ballinën përkatëse duke iu referuar Mbape, i cili refuzoi Realin në verën e 2022 duke nënshkruar një kontratë të re me Parisin që e lidh atë me klubin deri në verën e vitit 2025. /albeu.com