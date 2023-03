Media greke “demaskon” bandën shqiptare të drogës në Gumenicë, rrjeti përdor të pastrehë për transportin e marijuanës

Mediet greke i kanë dedikuar një artikull një bande shqiptare të trafikut të drogës, e cila operonte në Gumenicë.

Duke iu referuar rastit të fundit 11 mars, ku policia sekuestroi 66.9 kilogranë drogë, mediet greke kanë zbardhur mënyrën se si banda shqiptare operonte.

Sipas zbulimi rrjeti shqiptar përdorte persona të pastrehë për transportin e marijuanës.

Artikulli i plotë

Në orën 3 të pasdites së datës 11 mars, efektivët e policisë së Prokurorisë për Narkotikë në Igumenicë kanë nisur të ndjekin një mjet tip Opel blu në drejtim të qendrës së qytetit. Kur ndaluan makinën për kontroll, gjetën në bagazhin dhe sediljet e pasme 45 balona kërp të papërpunuar shqiptar, me peshë totale 66.9 kg, të cilat ishin të mbuluara me një peshqir jeshil. Ishte një operacion i lehtë, por surpriza erdhi menjëherë pas.

Shoferi në Igumenicë vazhdoi: “Më tha se do të më jepte 2000 euro nëse do të transportoja disa gjëra në emër të tij. E pyeta se çfarë gjërash dhe më tha se e kuptoj (…) Sot në mëngjes ai mbërriti në shesh ku flej me makinën që më kapët. Ai më dha para për tarifat, gazin dhe çelësat e makinës. Ai më tha se do të më jepte pjesën tjetër të parave kur të kthehesha me gjërat në Athinë”.

Policia konstatoi se makina i përkiste një 81-vjeçari, banues në Athinë, për të cilin ka nisur kërkimet. Herët pasdite, ai u paraqit në një stacion policie në Atikën perëndimore për të denoncuar vjedhjen e automjetit dhe u arrestua. Ai tha se ia kishte dhënë makinën për disa orë një shqiptari që e njihte muajt e fundit, por pranoi se dinte pak për të.

“Njerëz të organizuar të trafikut të drogës përdorën klientin tim, i cili ndodh të jetë përdorues kronik i kanabisit”, tha për Magazine avokati i 81-vjeçarit, Kostas Dimopoulos.

Një oficer policie në Epir me një shërbim të gjatë në Prokurorinë e Narkotikëve tha për Magazine se nuk ishte hera e parë që dëgjonte një histori të ngjashme. “Rrjeti që fiton miliona nga tregtia e kanabisit në kufirin greko-shqiptar, ndonjëherë zgjedh të pastrehët për transport. Këta njerëz kanë shumë nevojë dhe rrjeti i konsideron të shpenzueshëm.

Në rastin më të keq, pra arrestimi i tyre, rrjeti kupton se thjesht do të humbasë një ngarkesë droge”.

I njëjti punonjës policie kujtoi një rast të mëhershëm, jashtë Janinës. “Ne kishim ndalur një makinë pak pas doganës së Kakavisë. Ajo ishte e ngarkuar me më shumë se 100 kilogramë kanabis, por elementi i veçantë ishte shoferi. Na tha menjëherë se ishte i pastrehë, në fakt jetonte në makinë, në të cilën përveç drogës kishte edhe batanije, bidona gazi dhe pako me sheqer”. I njëjti burrë tha se ishte paguar 1500 euro për të transportuar kanabisin nga kufiri greko-shqiptar në Athinë, me rrezikun më të vogël të mundshëm për anëtarët e rangut të lartë të rrjetit.

Njerëzit në kufi shpjegojnë se pjesa më e madhe e drogës së kapur në Igumenicë, çuditërisht, nuk kalon nga porti, por arrin në Greqi në një mënyrë më pak të njohur: Nga e ashtuquajtura “zona e kuqe” e Sajadës. Është një brez i territorit grek në fund të Thesprotisë, pak në veri të Igumenicës, i cili shtrihet për disa kilometra drejt Shqipërisë.

Në fakt, është një plazh i shkretë me pothuajse zero aktivitet njerëzor, përveç fermave të peshkut që funksionojnë aty.

Në anën e kundërt të kufirit ka fshatra shqiptare. Ka një vendkalim kufitar në zonë (zyra doganore Mavromati), megjithatë kufiri në Sayada është i pambrojtur. “Ka kaluar tonelata kanabis”, ishte shprehja e të njëjtit punonjës policie me një shërbim të gjatë në Prokurori. Çështja është se ngarkesat faturohen në Igumenicë, kështu që kalimi i Sajadës përmendet rrallë.