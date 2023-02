Media gjermane: Për Serbinë, njohja e pavarësisë së Kosovës është e paimagjinueshme

Mediumi shtetëror gjerman ARD i ka kushtuar një artikull zhvillimeve të djeshme në Kuvendit e Serbisë, që u përcollën me shumë tensione në seancën ku presidenti serbe Vuçiq, por raportonte për çështjen e Kosovës dhe planin franko-gjerman për normalizim të marrëdhënieve.

Mediumi gjerman shkruan se ajo që ndodhi dje, nuk ndodh shpesh në Serbi që presidenti serb, i cili ka tipare autokratike serb të kritikohet me zë të lartë.

“Nuk ndodh shpesh që presidenti i Serbisë kritikohet me zë të lartë. Aleksandar Vuçiq, stili i sundimit të të cilit ka tipare autokratike. Mirëpo, pas një ndryshimi befasues kursi për çështjen e Kosovës, këtë të enjte në Kuvendi e kanë fyer duke e quajtur tradhtar.

Ndërsa kreu i shtetit mbronte ndryshimin e kursit të tij politik në parlament, politikanët e opozitës nacionaliste mbanin pankarta dhe tabela. Kërkesa e tyre është: “Nuk ka dorëzim”. Ata duan një refuzim të qartë të planit të zhvilluar nga Gjermania dhe Franca për t’i dhënë fund tensioneve aktuale mes Serbisë dhe Kosovës. Ai parashikon, ndër të tjera, se dy vendet fqinje nuk njihen zyrtarisht, por pranojnë reciprokisht ekzistencën shtetërore të njëri-tjetrit”, shkruan mediumi.

Shkrimi tutje thekson presionin e madh në të cilin dukej se ishte Vuçiq, dhe kjo pikërisht për shkak të presionit ndërkombëtar për të zgjidhur çështjen e Kosovës.

“Duartrokitje për presidentin dëgjoheshin vazhdimisht nga radhët e partisë në pushtet, por kjo nuk mund të fshihte faktin se Vuçiq ishte nën presion të madh.

Ky presion vjen nga jashtë. Një ditë përpara se presidenti të shpjegonte politikën e tij në parlament, Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken e thirri atë. SHBA kërkon zbutjen përfundimtare të situatës në Ballkan”, vijon shkrimi.

Vuçiq e mbrojti linjën e re për një orë e gjysmë gjatë seancës parlamentare. Ai mbështetet në afrimin, në vend të kërcënimeve ushtarake, siç ishte rasti disa javë më parë. Vuçiq qartësoi: Ende nuk është nënshkruar asgjë, bisedimet do të vazhdojnë.

Ai ishte skeptik: Pikat e shumta të renditura në planin franko-gjerman për vendosjen e paqes në rajon janë të vështira ose të papranueshme. Por Vuçiq përfaqëson edhe interesat e shtetit: Një hap drejt relaksimit është në interesin jetik të Serbisë. Ai i referohet orientimit drejt Bashkimit Evropian.

Ky është qëllimi i tij i deklaruar, siguroi Vuçiq vetëm pak javë më parë në një intervistë. “Fuqiploti i Serbisë” nuk dëshiron të rrezikojë anëtarësimin në BE dhe prandaj thotë sot: Serbia duhet të qëndrojë në “rrugën evropiane”, sepse “shumë gjëra” varen nga BE-ja, si “investimet, standardet e jetesës, pensionet dhe pagat”, vijon teksti.

Mediumi tutje thekson se për Serbinë me mendje nacionaliste, njohja e pavarësisë së Kosovës është e paimagjinueshme.

“Fakti që nacionalistë të shumtë tani po bëjnë thirrje për tradhti ka të bëjë me historinë e Serbisë, por edhe me vetë Vuçiqin. Ai vjen nga një lëvizje nacionaliste dhe toleron demonstratat në mbështetje të luftës së Putinit kundër Ukrainës. Shefi i tij i ri i shërbimit sekret është një mik i deklaruar i Rusisë. Përveç kësaj, Vuçiq nuk i mbështet sanksionet kundër Rusisë. Kjo nuk shkon së bashku me afrimin drejt BE-së.

Në Serbi konsiderohet se Kosova për të cilën u diskutua në parlament është një krahinë e shkëputur. Slogani “Kosova = Serbi” është shkruar në disa mbikalime mbi autostradë në afërsi të Beogradit.

Prandaj, për Serbinë me mendje nacionaliste, njohja e pavarësisë së Kosovës është e paimagjinueshme. Ndërsa presidenti po fliste në parlament, një zotëri i moshuar në rrugë tha se pa Kosovën Serbia do të humbiste identitetin e saj.

Madje, një grua e quan Kosovën “Jerusalemi serb” dhe paralajmëron se kjo çështje nuk shikohet vetëm politikisht. Për të, kjo ka të bëjë me shpirtin serb. Qytetarët e thjeshtë tani duhet të luftojnë për atë që, siç beson ajo, është pikërisht para Zotit: “Nuk duhet të lejojmë që toka jonë serbe (Kosova) të dorëzohet”. Por mos u shqetësoni, ajo do të mbetet serbe përgjithmonë, me siguri”, thotë gruaja, vazhdon tutje shkrimi.

ARD shkruan se tani mund të jetë koha e duhur për Vuçiqin për të ndryshuar kursin në raport me Kosovën.

Marrëdhëniet normale ndërmjet Serbisë dhe Kosovës duhet të mirëpriten mbi të gjitha nga popullata e re e Serbisë, ata që qartazi mendojnë pro-evropianë. Shumica e shoqërisë serbe gjithashtu dëshiron ta shohë vendin e tyre në Bashkimin Evropian, megjithëse mbështetja për BE-në kohët e fundit ka rënë disi.

Këtë e di edhe presidenti. Në një intervistë për ARD, Vuçiq së fundmi tha: “Nëse i pyet njerëzit se ku duan të jetojnë, gjithmonë merr të njëjtën përgjigje: në Bashkimin Evropian”. Pra, ne duhet ta zgjidhim këtë rrëmujë në rajon, të krijojmë paqe dhe siguri – dhe pastaj ju mund t’u thoni njerëzve se ne duhet të fokusohemi në të ardhmen dhe nuk kam asnjë dyshim se e ardhmja jonë i përket Evropës dhe BE-së. Edhe ne jemi pjesë e Evropës”, përfundon shkrimi i medias gjermane./Reporteri