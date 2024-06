Media franceze “EnVols”: Zbuloni Ksamilin, plazhin më të bukur në Shqipëri

Me ujërat e saj ngjyrë bruz, plazhet me rërë të artë dhe shkëmbinjtë e saj të gjelbër, Riviera Shqiptare është plot me atraksione!, shkruan Fatima Haim në një artikull të botuar në revistën franceze “EnVols”.

Ne ju rekomandojmë të zbuloni Ksamilin, plazhin më të bukur në Shqipëri. Me pamje nga ishulli grek i Korfuzit, plazhi i bukur i Ksamilit është një nga destinacionet më të njohura bregdetare në vend.

Me 300 ditë diell në vit, Shqipëria është shumë tërheqëse. Ky xhevahir i Rivierës Shqiptare, i kufizuar nga deti Jon, është një vend i paharrueshëm.

Ksamili ofron restorante, shezlone, madje edhe varka të vogla për të eksploruar brigjet. Një cep i vërtetë i vogël i parajsës në zemër të Ballkanit!

Ksamili, një plazh me bukuri mahnitëse!

Në jug të Shqipërisë, Ksamili është një destinacion mjaft i preferuar për shqiptarët dhe turistët e huaj!

I vendosur përballë Korfuzit, vetëm 2 kilometra nga kufiri grek, ky fshat i vogël bregdetar është një vend që nuk duhet humbur!

Ksamili ofron një peizazh që ngjason me një kartolinë: një plazh me ujëra të kristalta, rërë të imët, masivë shkëmborë të rrethuar nga bimësia …

Në distancë mund të shihni edhe ishuj të vegjël të shpërndarë në detin Jon.

Ka një atmosferë të butë dhe paqësore që frymëzon qetësinë. Një destinacion perfekt për pushime në bregdet!

Aty do të gjeni shumë restorante ku mund të shijoni specialitete lokale, kryesisht peshk ose produkte deti.

Për aktivitete si zhytje, Ksamili është vendi ideal: shtrati i detit është plot mrekulli për t’u zbuluar!

Gjiri i Ksamilit është gjithashtu shtëpia e vendeve të shumta të zhytjes!

Zbuloni zonat përreth Ksamilit…

Gjatë vizitës tuaj në Ksamil mund të eksploroni disa vende tërheqëse në zonën përreth:

Ishujt e Ksamilit

Këta ishuj të vegjël të pabanuar, të cilët mund të shihen nga plazhi, janë shumë afër. Në varësi të ishujve, ju mund të arrini atje me varkë ose kajak.

Qyteti i Sarandës

E vendosur rreth 20 kilometra nga Ksamili, Saranda është gjithashtu një destinacion i njohur bregdetar.

Parku Kombëtar i Butrintit

Ky park 9400 hektarësh ndodhet afërsisht 20 kilometra nga Saranda.

Është një vend arkeologjik, i listuar si një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, i cili është shtëpia e një qyteti antik të populluar nga grekët dhe më pas romakët.

Ju mund të shihni mbetjet e një teatri romak, një tempull, një akropol, etj.

Plazhet rreth Ksamilit

Përveç plazhit të Ksamilit, i cili është më i bukuri në Shqipëri, ka edhe pika të tjera për t’u zbuluar.

Mund të përmendim disa: Plazhi i Manastirit – i rrethuar nga kodra të gjelbëruara, Plazhi i Pasqyrës -uji i të cilit është aq transparent sa i ngjan një pasqyre, Plazhi i Pemës së Thatë – 6 kilometra nga Ksamili.

Syri i Kaltër

Ky vend ofron një spektakël natyror magjepsës: një burim uji blu që buron nga një shpellë dhe që të sjell imazhin e syrit të njeriut.