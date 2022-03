Me uniforma ushtarake, deputetët ukrainas mblidhen fshehurazi në Parlament dhe këndojnë himnin (VIDEO)

Ditën e sotme, deputetët ukrainas janë mbledhur fshehurazi në Parkalemtin e vendit dhe kanë kënduar himnin e flamurit.

Vendimi për mbledhjen e tyre vjen në një kohë që vendi është nën sulmet e vazhdueshme ruse, që synojnë pushtimin e plotë të Ukrainës.

Politikania Sasha Ustinova ka shpërndarë një video, teksa deputetët ukrainas shihen kënduar himnin kombëtar, ndërsa ishin mblhdur fshehur për të miratuar ligjet.

Deputetët u mblodhën për vetëm 10 minuta për të miratuar ligjet që lejojnë qytetarët të armatosen./albeu.com/

Ukrainian MPs signing national anthem of Ukraine 🇺🇦

Despite Russian bombs attacking Kyiv, they had a session in the parliament today to vote for the essential laws.#StandWithUkraine pic.twitter.com/xmS2isdQ2y

— Sasha Ustinova (@SashaUstinovaUA) March 3, 2022