“Me ty deri në mbarim të muzgut”, e dashura e Brilant Martinajt reagon për herë të parë: Nuk iu përgjigj thirrjes së fundit (VIDEO)

Ish-e dashura e Brilant Martinajt, që mbeti i ekzekutuar në atentatin me 3 viktima në Fushë-Krujë, ka reaguar për herë të parë për humbjen e tij.

Përmes disa postimeve në Tik-Tok ajo ka publikuar video duke i telefonuar Brilantit por ai nuk i përgjigjet.

“Dhe ai nuk iu përgjigj thirrjes së fundit.Dhe fillova të pranoj se ai nuk është më për mua.Ne zhdukemi nga njëra botë në tjetrën”, shkruan në videon e parë e dashura e Brilant Martinajt.

Cili është premtimi që nuk do ta thyeni kurrë? Nuk do jesh kurrë vetëm, unë do jem me ty deri në mbarim të muzgut. Babe jam këtu..

Gjithmonë me ty Brilush”, shkruan në videon tjetër.

Kujtojmë se Brilanti ishte mik i shumë personazheve të njohur të botës së show-bizzit./albeu.com/