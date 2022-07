Me sëpatë dhe 8 kg kanabis në makinë, 30-vjeçari shqiptar godet policin britanik (VIDEO)

Një 30-vjeçar shqiptar është vënë në pranga nga policia britanike dhe është dënuar me 18 muaj burg nga Gjykata e Lartë e Reading.

Erjon Selivrada është arrestuar pasi më parë kishte sulmuar një një oficer, duke shkaktuar madje edhe një aksident në trafikun rrugor, teksa vrapoi në autostradën A34 për të shmangur arrestimin.

⚖️ SENTENCED ⚖️

This is what NOT to do when stopped by the police 🚫

Erjon Selivrada has been sentenced to 18 months in prison for a number of offences, including assaulting a police officer.

Originally stopped for speeding, Selivrada decided to do this to avoid arrest…👇🏼 pic.twitter.com/JJ9o6ZVZGE

— Thames Valley Police (@ThamesVP) July 29, 2022