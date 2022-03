Më qëllim mbrojtje, BBC do të “pezullojë përkohësisht” punën e gazetarëve të saj në Rusi

BBC do të pezullojë punën e gazetarëve të saj në Rusi ndërsa vlerëson implikimet e një ligji të ri të miratuar që kriminalizon përhapjen e informacionit të rremë.

Është e rëndësishme të theksohet se zyrtarët e qeverisë ruse do të vendosin se çfarë është informacion i rremë.

Drejtori i Përgjithshëm Tim Davies ka nderuar stafin e tij në Rusi, duke shpjeguar se nuk dëshiron t’i ekspozojë ata ndaj rrezikut të ndjekjes penale vetëm për kryerjen e detyrave të tyre.

