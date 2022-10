Më në fund hiqni dorë nga marrëdhëniet e rreme: 11 shenja që tregojnë se miqtë tuaj po takohen me ju vetëm për përfitime

Të gjithë kemi pasur miqësi të rreme në jetën tonë që përfunduan në një moment.

Është më mirë kështu, por ndonjëherë është e vështirë të kuptojmë se personi me të cilin shoqërohemi nuk është një mik i vërtetë.

Në marrëdhëniet miqësore shpesh dominon përfitimi dhe ja cilat janë sjelljet që tregojnë se dikush po shoqërohet me ju vetëm për përfitim.

1. Ai është aty vetëm kur ka nevojë për diçka

Një shenjë klasike që një mik po përfiton nga ju është kjo, ai është aty vetëm kur ka nevojë për diçka dhe kur është e përshtatshme për të. Dhe rastësisht, sa herë që jeni bashkë, ai ka nevojë që ju të ndihmoni diçka ose ju kërkon një nder.

2. Asnjëherë nuk pyet si jeni

Në marrëdhënien tuaj, a jeni i vetmi person që përgjigjeni gjithmonë? Kjo është veçanërisht e vërtetë në situatat kur nuk është një marrëveshje për t’u bashkuar, por thjesht dëshironi të dini se si është personi ose çfarë po bën. Kur dikush është në një miqësi vetëm për vete dhe për ndonjë përfitim të tijin, ai kurrë nuk do të përpiqet të tregojë se sa shumë kujdeset me gjeste kaq të vogla.

3. Ai nuk poston kurrë foto me ju së bashku në rrjetet sociale

Tingëllon marrëzi, por rrjetet sociale dhe ajo që postohet në to janë bërë një tregues i mirë i marrëdhënieve mes njerëzve. Nëse keni një shok që vazhdimisht etiketon të gjithë të tjerët nën foto, por kurrë ju, ose nuk poston kurrë një foto ku jeni së bashku – këto janë shenja që ky person nuk ju konsideron si mik të tij, por po shoqërohet me ju për ndonjë arsye tjetër.

4. Ai nuk ju kërkon të dilni

Edhe më keq se kjo është kur ai person nuk ju fton askund me vete. Nëse bëhet fjalë për shoqërimin me disa miq të tjerë ose për të bërë pazar, nëse nuk ka kurrë ndonjë telefonatë, ju e kuptoni.

5. Ai nuk di asgjë për ju dhe as nuk përpiqet të zbulojë

Mbajtja e një miqësie përfshin njohjen e personit tjetër dhe ndërtimin e një marrëdhënieje më të fortë dhe më të mirë. Kjo do të thotë gjithashtu të flasim për familjen, partnerin dhe gjëra të tjera të rëndësishme. Kur dikush është në një marrëdhënie miqësore thjesht jashtë mendjes së tij, ai nuk do të interesohet për gjëra të tilla dhe ai person nuk do të përpiqet të mësojë më shumë për ju. Ajo do të interesohet vetëm për gjërat që janë të rëndësishme për të.

6. Ai bën thashetheme për ju

Kur dëgjoni dikë që ju përgojon pas shpine, mund ta kuptoni menjëherë se nuk është miku juaj i vërtetë. Kur dikush ju thotë diçka të tillë, sa e vërtetë është ajo mund t’ju zbulojë përgjigjen e pyetjes – sa bën thashethemet ky person që ju e quani mik për njerëzit me të cilët jeni mirë kur është me ju? Nëse funksionon, atëherë mos u habisni kur e gjeni veten në “letër-muri”.

7. Ai nuk është aty kur keni nevojë për të

Pikërisht kur ke më shumë nevojë për atë mik, ai nuk është aty, sepse ka diçka më të rëndësishme që duhet ta përfundojë dhe nuk mund ta anulojë. Miqësia duhet të jetë e ndërsjellë, përndryshe duhet të mendoni seriozisht nëse ky është një person me të cilin dëshironi të vazhdoni të jeni miq.

8. Gjithmonë rri me kushtet e tij

Kur të dojë ai person, ku të dojë dhe si të dojë. Pikërisht kur jeni duke u shoqëruar me një mik të ri, “shoqja” dëshiron të jetë me ju, por kur e ftoni të takohet vetëm me ju, ajo gjithmonë ka më shumë gjëra për të bërë se ju. Ju zbulon se ai po shoqërohet me ju vetëm për përfitime.

9. Luftoni kur thoni “Jo”

Kur qëndroni në këmbë dhe i thoni “Jo” një personi të tillë, ka dy mënyra në të cilat ai mund të reagojë: ose pranoni dhe pranoni se e ka tepruar, ose do të ofendohet dhe do t’ju ofendojë. Nëse është kjo e fundit, gjëja më e mirë që mund të bëni është të jeni mirënjohës që keni hequr qafe personin.

10. Ai ju pranoi se po përfitonte prej jush, por me fjalë të tjera

Miqtë toksikë që janë aty për të mirën e tyre nuk do t’jua pranojnë kurrë, por do t’i përdorin fjalët me aq zgjuarsi sa as nuk do ta kuptoni menjëherë, do të mendoni se po ju bëjnë mirë ose po ju falenderojnë. Për shembull, kur dikush ju thotë “Faleminderit përsëri, e di që e bëj gjithmonë këtë për ty” ose “E di që duket sikur jam gjithmonë aty vetëm kur kam nevojë për diçka, por në të vërtetë nuk është kështu.” Nëse i duhet të justifikojë sjelljen e tij, ka mundësi që ai person të ndihet fajtor sepse e di se sa shumë po përfiton nga ju.

11. Ai ju bën shumë komplimente

Të gjithëve na pëlqen të marrim komplimente dhe është e lehtë të biesh përtokë dhe të ndihesh i veçantë në shoqërinë e dikujt që do të të mbulojë gjithmonë me fjalë të mira. Por kur ka shumë komplimente? Është e lehtë të dallosh kur dikush fillon ta teprojë. Me komplimente, ai thjesht dëshiron t’ju “fitojë” dhe t’ju bëjë që së shpejti të pranoni diçka që do t’ju kërkojë. Komplimente të tilla nuk janë të sinqerta dhe nëse i kushtoni pak më shumë vëmendje, do të kuptoni saktësisht se për çfarë bëhet fjalë. /G.D albeu.com/