“Më more në qafë …”, zbardhet përgjimi që çoi në burg përdh*nuesin në Pogradec

Një përgjim ambiental i realizuar në ambjentet e dhomave të shoqërimit në komisariatin e Pogradecit, ka zbuluar implikimin në ngacmimin seksual që ish-inspektori i Tatimeve, Arian Mema, i ka bërë vajzës 25-vjeçare me inicialet M. B.

Ora news ka siguruar bisedën e përgjuar mes kallëzueses dhe Ardian Memës, ku i fundit i drejtohet asaj: “…tërhiqe denoncimin, se kam familje më more në qafë do më dënojnë…”.

Kaq ka mjaftuar që Arian Mema të implikojë veten e tij dhe menjëherë policia ti komunikojë arrestin. Sipas dosjes hetimore, Arian Mema, e ka ngacmuar seksualisht vajzën e re në ambjentet e tualetit të hotel “Enkelana”, aty ku vajza ishte punësuar si pastruese.

Ndërsa Mema kishte shkuar për të rregulluar dushet diellorë të hotelit. Sipas rrëfimit të vajzës, në një rast tjetër para se të ndodhte ngacmimi seksual, ajo ishte detyruar me forcë nga Arian Mema, duke e çuar në motel dhe aty ka kryer marëdhënie seksuale.

Në dëshminë e dhënë në ambjentet e urgjencës të spitalit Pogradec, vajza e re ka treguar se jeton në fshatin Lin, me nënën dhe motrën. Ajo ka qënë e martuar me R.K, por siç ka treguar në polici është divorcuar se ai nuk e trajtonte mirë.

Sipas saj në muajin qershor, Arian Mema nga qyteti i Pogradecit, i cili ka një dyqan që shet dushe diellorë, ka ardhur dhe i ka rregulluar diellorin xhaxhait tim.

“…Unë së bashku me motrën kam qënë duke rregulluar tubën e ujit tek liqeni dhe Ariani, na pa atje e më ka thënë mua se do vij unë të ta rregulloj, por unë nuk kam pranuar që të vinte Arjani të rregullonte tubën. E mësova emrin, që e kishte Arian pasi u prezantua si shoku i babait tim, që më ka ndëruar jetë. Në bisedë e sipër, Ariani më ka thënë se unë do të bëj një djalë nga fisi tim, nga ana bashkëshortes dhe ai më kërkoi dhe numrin e telefonit. Pastaj Ariani nxirrte justifikime më thoshte mua së është i madh ai djalë dhe filloi të më gënjente”-ka deklaruar në polici 25-vjeçaria.

Më tej vajza e re ka treguar se mbas një jave si u njohën, së bashku me të jëmën kanë shkuar tek dyqani në qytetin e Pogradecit, për të blerë një rubinet. Këtu Ariani i ka se do të bëj një djalë të mire.

“…por pasi doli mamaja unë isha mbrapa dhe më ka kapur për faqe më ka ngacmuar. Ariani mua më dërgonte mesazhe për takim, por unë i kam bërë bllok këtij numri, por ai më ka marrë me numër tjetër dhe më thoshte se: “…mesazhet që të dërgoj unë prishi dhe unë i kam prishur…”.

Vajza ka treguar në polici se veç ngacmimit seksual përmes prekjes trupore në ambjentet e tualetit të hotel “Enkelana”, Arian Mema, në një rast kishte abuzuar me të seksualisht.

“…nuk më kujtohet sa ka qënë data dhe muaji, por me Arjanin kam kryer dhe njëherë marrdhënie seksuale jashtë dëshirës time, i cili më ka marë në qytetin e Pogradecit dhe më ka shpënë në një motel…”-shprehet 25 vjeçaria.

Gjithashtu në datën 22 korrik 2023 ora 10:00 vajza ka qënë në punë si pastruese tek ish hotel “Enkelana” në dalje të qytetit të Pogradecit.

“…Arian Mema, është thirrur nga pronarët për të rregulluar dushin diellor. Ai e dinte që unë punoja aty. Mbasi rregulloi diellorin ai më ka thëne mua që: “…hajde në banjë të shikosh si nxirret uji ngrohtë nga i ftohti…”. Dhe unë kam vajtur. Në këtë moment, Ariani më ka kapur nga gjoksi, por unë i kam thënë mos më prek dhe jam larguar. Më pas nuk janë ndjerë mirë dhe më ka rënë të fikët…”-ka pohuar vajza 25-vjeçare.