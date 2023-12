“Më le pa Internet në prag të festave”, Gazetarja nuk përmbahet ndaj ONE Albania

Gazetarja e njohur Klodiana Lala i është bashkuar së fundmi shqetësimit të mijëra qytetarëve lidhur me kompaninë celulare “ONE Albania”. Kjo kompani vijon ende të lërë ata pa shërbim, edhe pse kanë paguar çdo tarifë të kërkuar.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, gazetarja nuk kursen ironinë me “ONE Albania”, teksa shkuan: ONE o mbret po si me le pa Internet në prag te festave. Ti qofsh. Në 2024 do merrem seriozisht me ty!

Shërbimi që kompania në fjalë ofron është mizerabël, mirëpo deri më tani askush nuk ka mbjatur përgjegjësi.