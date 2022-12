Me heroinë dhe kokainë në autobus, arrestohen dy shqiptarë në Kroaci

Policia kroate ka vënë në pranga dy shqiptarë, gjatë kontrollit kufitar në Karasoviç.

Atyre u janë gjetur 5.4 kg heroinë dhe 5.6 kokainë. Dy shqiptarët, identiteti i të cilëve nuk është bërë ende i ditur, kanë qenë duke udhëtuar me një autobus me targa shqiptare por pa asnjë pasagjer.

Në bagazhin e autobusit, janë gjetur pesë pako me lëndë narkotike heroinë dhe pesë pako me kokainë të cilat ishin mbështjellë me qese transparente.

Shqiptarët po mbahen në paraburgimin e drejtorisë së policisë së Dubrovnikut, ku janë arrestuar që prej ditës së enjte.