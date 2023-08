“Më gjej një për të mbaruar punë në Tiranë”, zbardhen bisedat, 100 mijë euro për vrasjen e Musabelliut, autorët aplikuan metodën “me ndërrim” me Martinajn

Detaje të reja kanë dalë në dritë prej përgjimeve, në lidhje me ngjarje kriminale në vend. Konkretisht bëhet fjalë për atentatin ndaj Kleant Musabelliut, po ashtu edhe për vrasjen e Gjin Ndoj.

Në dosjen thuhet se Pëllumb Gjoka ka pasur rolin e porositësit për vrasjen e shtetasit Kleant Musabelliu dhe kontraktuar shtetasin Behar Brajoviç dhe lidhjet e tij.

Ndër të tjera, në dosje theksohet se për vrasjen e Kleant Musabelliut, shtetasi Pëllumb Gjoka do të paguante shumën prej rreth 100.000 deri në 120.000 euro.

Brajoviç ka pasur rolin e siguruesit të personave që do të kryenin vrasjen, pra të gjente vrasësit me pagesë.

Kanë qenë fillimisht 6 persona, kryesisht nga Kosova e Serbia që janë organizuar për vrasjen e Kleant Musabelliut.

Megjithatë, gjërat duket se kanë ndryshuar më vonë dhe në dosje thuhet se është aplikuar metoda “me ndërrim” me shtetasin Ervis Martinaj.

Pra Behar Brajoviç do të vriste Gjin Boriçi (Ndoj) për llogari të Ervis Martinajt, ky i fundit thuhet se do të vriste Kleant Musabelliun, menjëherë pas vrasjes së shtetasit Gjin Boriçi (Ndoj).

Ndërkohë, Klaodor Haka kishte rol të siguronte informacion në lidhje me lëvizjet, kontaktet, vendbanimin, ndjekje dhe çdo të dhënë tjetër me interes për shtetasin Kleant Musabelliu. Fillimisht ishte porositur nga Pëllumb Gjoka, dhe në vijimësi nga Behar Brajoviç.

Ndërkohë, më tej vihet në dukje se Edmond Preka duke qenë një person shumë i afërt i Pëllumb Gjokës ka pasur dijeni për çdo planifikim për vrasjen e shtetasit Kleanthi Musabelliu dhe ka kryer edhe veprime aktive për organizimin e kushteve për vrasje.

Bisedat:

“Më datë 07.07.2020 shtetasi Behar Brajoviç ka komunikuar me shtetasin Pëllumb Gjoka.