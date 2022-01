Me foton e ëmbël dhe premtimin e madh, boksieri Florian Marku uron Vitin e Ri (FOTO LAJM)

Boksieri i njohur shqiptar, Florian Marku, ka zgjedhur një foto të ëmbël të familjes së tij për të uruar Vitin e Ri, 2022.

Në këtë foto Marku shihet me bashkëshorten e tij dhe foshnjën e tyre që ka shumë pak kohë që ka lindur.

Marku ka bërë edhe një premtim për 2022 duke thënë se ky vit do jetë tepër i rëndësishëm për karrierën e tij si boksier.

“2021 ka qen bekim per mua Zoti me solli nje mrekulli ne familie, djalin tim.

Kush ka femije Zoti ja rujt kush nuk ka dhe deshiron Zoti I dhuroft. 2022 qoft nje vit sa me i mbar per ju shendet e lumturi ju uroj , ju premtoj qe ky vit do jet me i rendesishmi per karrieren time”, është shprehur boksieri./albeu.com/