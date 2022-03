Me cilën parti? Florjan Binaj i futet politikës

Florjan Binaj ditëve të fundit ka qenë shumë i për folur në media.

Aktori i humorit ka munguar në puntatat e fundit të “Portokalli” dhe lajmet se ai do të largohet përfundimisht nga programi, duket se janë të vërteta.

“Do të mungoj edhe këtë të diel dhe nuk e di se sa të tjera. E para nuk ka lidhje me protestën, ka lidhje me diçka më të madhe për të cilën do t’ju flas në ditët në vazhdim”, është shprehur Binaj.