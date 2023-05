Me armë dhe drogë me vete, kapet 37-vjeçari në Tiranë

Qarkullonte me automjet i armatosur dhe me lëndë narkotike, vihet në pranga 37-vjeçari.

37-vjeçari me iniciale A.Z., është arrestuar ditën e sotme, pasi qarkullonte me automjet i armatosur dhe me lëndë narkotike

Sakaq, policia bën me dije se në është proceduar penalisht edhe shtetasja E. B., 35 vjeçe, pasagjerja në mjet.

Njoftimi policise

Finalizohet nga Forca e Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 6 operacioni policor i koduar “Sunday”.

Procedohet penalisht pasagjerja në mjet.

Sekuestrohen një armë zjarri pistoletë me municion luftarak, si dhe sasi të vogla lënde të dyshuar narkotike kokainë dhe kanabis.

Shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 6, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërisë në fushën e armëmbajtjes pa leje, bazuar dhe në inteligjencën informative për një shtetas që qarkullonte i armatosur në rrugën dytësore Tiranë-Vorë, menjëherë kanë organizuar punën për kapjen e tij dhe kanë finalizuar operacionin policor të koduar “Sunday”.

Si rezultat i tij u arrestua në flagrancë shtetasi A. Z., 37 vjeç, banues në Golem. Gjithashtu, u procedua penalisht shtetasja E. B., 35 vjeçe, banuese në Tiranë.

Në rrugën dytësore Tiranë-Vorë, shërbimet e Policisë kanë ndaluar automjetin me drejtues shtetasin A. Z., dhe gjatë kontrollit të automjetit, gjetën një armë zjarri pistoletë dhe sasi lënde të dyshuar narkorike kokainë. Në vijim të veprimeve, gjatë kontrollit të çantës së shtetases E. B. (pasagjere në mjet), gjetën sasi lënde narkotike të dyshuar kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale sëbashku me pistoletën dhe kokainën.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale./albeu.com/