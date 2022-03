Mbylli Instagramin dhe u zhduk pa lënë gjurmë, hakerat gjejnë vajzën e jashtëligjshme të Putinit, luksi ku jeton (FOTO LAJM)

Një apartament me stil autokton rus, lidhet me fëmijën e pretenduar të Putinit, që mediat thonë se e ka me një ish-pastruese. Një bazë të dhënash, të hakuara nga korrierët e ushqimit, tregojnë se dërgesat janë për Luiza Rozova, 19 vjeçe, që banon në një apartament me vlerë 1.7 milionë funte. Apartamenti prej 4306 metrash katrorë, ndodhet në një zonë elitare në Shën Petersburg. Ajo përmban gjithashtu dekorime dhe arredime të stilistëve “të nivelit të lartë” nga stilisti italian Roberto Molon në një “stil elegant dhe të lehtë arti deco”.

Pajisjet hidraulike dhe pajisjet e kuzhinës janë ‘nga prodhuesit kryesorë gjermanë dhe italianë’ dhe ‘gjithçka është menduar për të krijuar rehati, komoditet dhe një atmosferë përrallore bukurie.

Luiza së fundmi u detyrua të mbyllte Instagramin e saj pasi u godit nga një valë reagimesh denigruse, për luftën në Ukrainë.

Luiza – e cila kishte 84,000 ndjekës – ndaloi së postuari publikisht gjashtë muaj më parë, duke shkaktuar dyshimin se ishte kërkuar nga Putini, por llogaria e saj mbeti e hapur.

Një postim në Instagramin e 19-vjeçares pretendonte se ajo ishte ‘bija e një vrasësi, krimineli lufte, psikopate dhe e varur nga droga’. Ndërkohë shumë komente të tjera, kishin të stampuar simbolin e flamurit të Ukrainës.

Putin ka dy vajza nga ish-gruaja e tij Lyudmila, ish-zonja e parë e Kremlinit.

Po kështu, asnjëra prej tyre – Dr Maria Vorontsova, 36, një gjenetiste dhe Katerina Tikhonova, 35, një kërcimtare ‘rock’n’roll’ e njohur, e kthyer në matematikan, nuk kanë komentuar luftën.

Ka raporte se Putini ka fshehur disa anëtarë të familjes në një shtëpi në Zvicrën neutrale ose në një bunker bërthamor me pesë yje të teknologjisë së lartë në Siberi.

Ka spekulime se ai ka deri në katër fëmijë me gjimnasten ritmike fituese të medaljes së artë olimpike Alina Kabaeva, 38 vjeç, tani një manjat mediatik me të ardhura të larta në Moskë, i cili rrallë shihet në publik.

Kjo do ta bënte njeriun e fortë të Kremlinit baba të shtatë fëmijëve.