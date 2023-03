Mbreti Charles do të zhvillojë vizitën e parë zyrtare në Francë dhe Gjermani

Mbreti Charles do të udhëtojë në Francë dhe Gjermani, vizitat e para zyrtare që kur mori postin e nënës së tij të ndjerë, Mbretëreshës Elizabeth II.

Lajmi u bë i ditur përmes një njoftimi nga Pallati Buckingham.

Charles do t’i drejtohet parlamenteve të dy fqinjëve evropianë gjatë vizitës pesë-ditore, e cila fillon më 26 mars. Gruaja e tij, Camilla do ta shoqërojë atë në udhëtimin e tij.

“Vizita do të festojë marrëdhëniet e Mbretërisë së Bashkuar me Francën dhe Gjermaninë, duke shënuar historitë, kulturën dhe vlerat tona të përbashkëta,” tha një zëdhënës i Pallatit të Buckingham.

“Është gjithashtu një mundësi për të parë përpara dhe për të treguar mënyrat e shumta se si vendet tona punojnë së bashku.”

Ndërsa nëna e tij nisi një turne të gjerë pasi u kurorëzua mbretëreshë në vitin 1952, Charles do të bëjë një udhëtim të shkurtër përtej Kanalit me urdhër të një qeverie që kërkon marrëdhënie më të mira me BE-në në epokën e Brexit.

Të dy presidentët francezë dhe gjermanë i kishin bërë ftesa Charles që kur ai hipi në fron, tha një burim nga pallati.

Gjatë qëndrimit në Francë, Charles do të marrë pjesë në një darkë shtetërore të organizuar për nder të tij nga Presidenti Emmanuel Macron në Pallatin e Versajës dhe një shërbim përkujtimor në Harkun e Triumfit.

Macron i bëri nderime të përzemërta Elizabetës pas vdekjes së saj në një mesazh drejtuar Britanisë, duke thënë se ajo do të ishte “përgjithmonë me ne”.

“Për ty ajo ishte mbretëresha jote. Për ne ajo ishte mbretëresha”, kishte thënë ai.

Charles do t’u drejtohet senatorëve dhe anëtarëve të Asamblesë Kombëtare në Senatin Francez, të cilët do të udhëtojnë në Bordo për të parë ndikimin e zjarreve të verës së kaluar dhe për të vizituar një vresht organik, si pjesë e fushatës së gjatë të mbretit Charles për të mbrojtur mjedisin./Albeu.com/.