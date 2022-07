Mblidhet Kryesia e PS-së, ja çfarë pritet të ndodhë brenda selisë rozë

Mblidhet Kryesia e Partisë Socialiste. Ashtu siç ishte përcaktuar edhe më herët, mbledhja nisi në orën 17:00, ku i pranishëm është Rama bashkë me socialistët e tjerë.

Në këtë mbledhje fokusi do të jetë te zgjedhja e kryetarëve të degëve të PS-së në rrethe. Gazetari Ergys Gjençaj në një lidhje direkte për News24 pohoi se në këtë mbledhje do të vendoset e cilët do të jenë kandidatët që do të garojnë për kryetarë të degëve të PS në 61 bashki.

Kujtojmë se sot Rama bëri me dije se interes për të aplikuar për këto poste kanë shprehur 561 kandidatë. Ndërkohë, në shkallë vendi, 33.2% është pjesëmarrja e vajzave dhe grave./albeu.com