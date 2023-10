Mbledhja e Këshillit të Sigurisë, Shqipëria abstenon rezolutën e Rusisë, ambasadori Hoxha: Nuk u trajtuan siç duhet çështjet kritike

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka abstenuar rezolutën e Rusisë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë.

Lajmi është bërë i ditur nga ky institucion.

Shkak është bërë mosfutja në rezolutë e çështjeve kritike, siç janë edhe sulmet e Hamasit ndaj Izraelit.

“Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurisë, Shqipëria abstenoi sa i përket projekt-rezolutës së paraqitur nga Rusia sepse teksti nuk arriti të trajtonte siç duhet të gjitha çështjet kritike, duke përfshirë dënimin e sulmeve terroriste nga Hamasi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara duhet të bëhet bashkë në dënimin e terrorizmit, në adresimin e shumë prej nevojave urgjente dhe kritike në terren, duke përfshirë situatën e rëndë humanitare në Gaza dhe mbrojtjen e civilëve kudo.”, thuhet në reagim.

Ambasadori Ferit Hoxha shtoi se situata është kritike dhe se kërkon diplomaci aktive nga aktorët rajonalë dhe ndërkombëtarë.

Hoxha: 7 Tetori 2023 do të mbetet një ditë e zezë jo vetëm për Izraelin dhe popullin e tij, por edhe për botën. Me aktet e tij monstruoze terroriste, Hamasi ka kryer të pariparueshmen. Krimet e tij të tmerrshme kanë traumatizuar izraelitët, ata kanë lënduar tmerrësisht dhe thellësisht një komb të tërë, ata kanë sfiduar ndërgjegjen njerëzore. Ato janë dhe mbeten të pajustifikueshme dhe të papranueshme. Ata nuk përfaqësojnë asnjë komb apo fe, dhe nuk mbështesin dhe nuk mund të mbështesin asnjë kauzë. Shqipëria njeh ashpërsinë dhe urgjencën e situatës në terren. Ne e njohim nevojën që Këshilli të reagojë dhe të veprojë në përmbushjen e përgjegjësisë së tij thelbësore, në shumë aspekte: në dënimin me forcë të terrorizmit siç ka bërë gjithmonë; në njohjen e të drejtës së shteteve për t’u mbrojtur ashtu siç parashikohet në Kartën e OKB-së; duke mbrojtur gjithmonë civilët, në mbështetjen e përpjekjeve humanitare, në shmangien e përkeqësimit të mëtejshëm dhe çdo përhapjeje të një situate tashmë të tensionuar, komplekse dhe të rrezikshme, dhe në hartimin e një rruge të qartë për paqen, sigurinë, përparimin dhe dinjitetin për të gjithë, izraelitët dhe palestinezët.

Ne abstenuam sepse teksti i paraqitur nuk arriti të paraqiste tablonë e plotë dhe të përfshinte elemente thelbësore për çështje thelbësore. Ne mbetemi me shpresë se ka vend për të vazhduar të mbetemi të angazhuar në mënyrë aktive, me shpresën për të përdorur në rastin më të mirë kohën dhe energjitë tona për t’u bashkuar për t’iu përgjigjur nevojave të shumta urgjente dhe urgjente në terren. Situata kritike nuk ka nevojë për konkurrencë mes teksteve apo protagonizëm mes shteteve anëtare. Kërkon diplomaci aktive nga aktorët rajonalë dhe ndërkombëtarë, siç po ndodh; dhe këtu, në Këshill, angazhim nga të gjithë dhe në mirëbesim, të bashkohemi për t’iu përgjigjur në mënyrën më të mirë të mundshme të gjitha imperativave dhe nevojave kritike në terren./Albeu.com