Mbi 380 fëmijë të vrarë dhe të plagosur në Ukrainë që nga pushtimi rus

Më shumë se 380 fëmijë janë vrarë dhe plagosur në Ukrainë pasi trupat ruse pushtuan vendin, tha prokurorja e përgjithshme ukrainase Iryna Venediktova.

Zonja Venediktova, e cila po heton rastet në rritje të krimeve të dyshuara të luftës nga forcat ruse, tha gjithashtu se 797 institucione arsimore ishin dëmtuar që nga fillimi i luftës.

Këtë javë zonja Venediktova tha se ajo dhe ekipi i saj kishin hartuar 2,500 raste të mundshme të krimeve të luftës për të ndjekur nga lufta në Ukrainë dhe kishin identifikuar disa qindra të dyshuar.

Kjo erdhi pasi prokurorja e përgjithshme e Mbretërisë së Bashkuar Suella Braverman njoftoi se Sir Howard Morrison QC do të vepronte si këshilltar i pavarur i prokurorit të përgjithshëm ukrainas.

Në fillim të këtij muaji, zonja Braverman nënshkroi një deklaratë të përbashkët mbështetjeje me zonjën Venediktova, duke premtuar mbështetje për të mbledhur prova të krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës të kryera nga regjimi i Putinit në Ukrainë.

Prokurori i Përgjithshëm i tha Dhomës së Komunave se “të gjitha opsionet janë në tavolinë” dhe këmbënguli se qasja e preferuar e Mbretërisë së Bashkuar ishte të kërkonte llogari nga ata që janë përgjegjës përmes Gjykatës Penale Ndërkombëtare.

More than 380 children were killed and injured since the beginning of the invasion of the Russian Federation in Ukraine. 797 educational institutions were damaged, 76 completely destroyed.#RussianWarCrimes #StopRussianAggression pic.twitter.com/xg2nUyto3s

— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) March 31, 2022