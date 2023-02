Mbi 17 mijë viktima në Turqi dhe Siri, vijon gara me kohën për të gjetur të mbijetuar

Numri i të vdekurve nga tërmeti shkatërrues që goditi Turqinë dhe Sirinë të hënën është rritur në të paktën 17,176, sipas autoriteteve.

Në Turqi, numri i të vdekurve është rritur në të paktën 14,014, tha presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan të enjten ndërsa vizitoi zonat e prekura në qytetin jugor të Gaziantepit.

Numri i përgjithshëm i vdekjeve në Siri është të paktën 3,162, duke përfshirë 1,900 në zonat e kontrolluara nga rebelët në veriperëndim sipas grupit të mbrojtjes civile “Helmetat e Bardha”, dhe 1,262 vdekje në pjesët e kontrolluara nga qeveria e Sirisë, sipas medias shtetërore siriane.

Dhjetëra mijëra të tjerë janë raportuar të plagosur në të dy vendet, ndërsa punonjësit e shpëtimit luftojnë për të gjetur të mbijetuarit në rrënojat e ndërtesave të rrëzuara mes një shpërthimi të ftohtë dimëror.

CNN raporton se të paktën 28,044 njerëz janë evakuuar nga Kahramanmaras, provinca jugore turke pranë epiqendrës së tërmetit vdekjeprurës të së hënës.

Që nga e enjtja në orën 11:38 të mëngjesit me kohën lokale, të paktën 23,437 njerëz janë evakuuar me rrugë ajrore dhe 4,607 me rrugë dhe hekurudha, sipas agjencisë turke të menaxhimit të fatkeqësive, AFAD. /Albeu.com/