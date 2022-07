Mbetjet e raketës kineze, që ka dalë jashtë kontrollit, mund të bien shumë pranë Shqipërisë

Një raketë kineze, Long March 5B e dalë jashtë kontrollit pritet të bjerë në Tokë gjatë fundjavës. Edhe pse rreziku është i vogël, askush nuk e përjashton që pjesë të raketës mund të bien në një zonë banimi.

Raketa 30 metra e gjatë peshon 22 tonë dhe besohet se është mjaft e vështirë për t’u copëtuar në copa shumë të vogla për sa kohë që rrotullohet rreth Tokës. Raketa nuk ka sistemin e vendosur të kontrollit, i cili i mundëson dikujt të japë një rrugë të paracaktuar të goditjes.

Si rezultat do të hyjë në atmosferën e Tokës e pakontrolluar dhe është e pasigurt se ku do të përplaset. Por sipas të dhënave më të fundit, mbetjet raketore mund të bien në disa vende të Evropës.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀 31 Jul 2022 07:34 UTC ± 22 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/MwWiF85iPI

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 26, 2022