Mbështetësit e Berishës s’i ndal as shiu, me çadra në duar i shkojnë poshtë banesës

Pavarësisht se temperaturat këtë të dielë kanë pësuar ulje dhe përgjatë gjithë pasdites reshjet e shiut vijojnë të jenë prezente në Tiranë, mbështetësit e ish-kryeministrit Sali Berisha s’dinë të ndalen.

Sërish ata janë mbledhur mbrëmjen e sotme në rrugicën poshtë banesës së Berishës duke mos marrë parasysh motin e keq. Me çadra në duar demokratët qëndrojnë poshtë shtëpisë së ish-kryeministrit, teksa ky i fundit u ka folur nga dritarja.

I pranishëm ka qenë edhe deputeti Edmond Spaho, i cili u bëri një thirrje të gjithë qytetarëve që t’i bashkohen në këtë betejë.

“Një apel dua tu bëj gjithë intelektualëve dhe shtresës së mesme, përfaqësuesve të shoqërisë civile që sot është dita, jo nesër. Duhet të na bashkoheni në këtë betejë. Mos prisni që e keqja do trokasë në dyert tuaja”, tha Spaho.

Ndërkohë, në fjalën e tij Berisha ka falenderuar mbështetësit të cilët sipas tij me prezencën e tyre kanë dëshmuar se nuk ka asnjë pengesë e cila mund t’i dalojë në betejën pa kthim kundër të keqes, kundër kryeministrit Edi Rama.

“Sonte në shi, në kushte të vështira ju dëshmuat se nuk ka asnjë pengesë para jush, në kthesën tuaj, në një betejë pa kthim kundër të keqes së madhe që po rrënon çdo ditë qenien e kombit dhe që quhet, Edi Rama dhe regjimi i tij. Miqtë e mi! Në rast se mendojmë se çfarë është shpresa, ajo është rrezja që shpon çdo errësirë, çdo tunel dhe që jep dritë udhës që duhet të ndjekim.

Në të vërtetë, shpresa sot jeni ju, me qëndresën tuaj, të cilët keni vendosur të përballeni me diktaturën. Jeni të vendosur që të qëndroni si opozitarë të pamposhtur, të mbroni liritë, të drejtat më themelore, dinjiteti njerëzor, nga narkoshteti i Edi Ramës që po rrënon çdo ditë Shqipërinë e shqiptarët. Dy vjet më parë me instinktin tuaj të lirisë, në ndjesinë më fisnike të njeriut, të dinjitetit të tij, kur e patë se opozita me program po tradhtohej, se Shqipëria po dënohej me një opozitë aleate të Edi Ramës, u ngritët fuqishëm në kushtet më të jashtëzakonshme dhe i thatë jo, prerjes në besë të idealeve demokratike të shqiptarëve.

I thatë jo, presionit, shantazheve të mafies së Xhorxh Sorosit dhe mafies ndërkombëtare. I thatë jo përpjekjes për një Shqipëri pa opozitë dhe rithemeluat opozitën e kombit shqiptar, e cila bëri gjithçka për të dalë në shesh, për të lënë mënjanjë çdo mashtrim dhe gënjeshtër dhe ju tha shqiptarëve të vërtetën, se sot për vullnetin, votën, dinjitetin tuaj, ju keni një armik po kaq të egër sa në diktaturën më të zezë të të shkuarës komuniste. Dhe ky armik është Edi Rama”, tha Berisha.