MB: Rusia shton akuzat për armë bërthamore kundër Ukrainës

Ka pasur një intensifikimin e akuzave ruse se Ukraina po zhvillon armë bërthamore ose biologjike që nga shkurti, thotë Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar.

Ministria e Mbrojtjes thotë se ndërsa këto janë “rrëfime të gjata”, ato ka të ngjarë të përforcohen “si pjesë e një justifikimi retrospektiv për pushtimin rus të Ukrainës”.

Siç kemi raportuar në një postim të mëparshëm, ushtria e Ukrainës ka akuzuar Rusinë për përdorimin e luftës psikologjike, duke thënë se grupe të forcave ruse kanë kryer punë propagandistike në territoret e pushtuara për të ndikuar në banorët vendas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/KQnrJ3B26G

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BjQ8W4wGvl

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 8, 2022