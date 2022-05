Mayweather “boshatis” dyqanet në Dubai, merr makinë për të mbajtur blerjet e tij (VIDEO)

Ikona e boksit Floyd Mayweather tregoi zbavitjen e tij të shpenzimeve në një qendër tregtare në Dubai duke marrë një makinë kabrio për të kryer blerjet e tij.

45-vjeçari po futet brenda ringut në Lindjen e Mesme kundër ish-partnerit Don Moore më 21 maj.

Ndeshja e Mayweather kundër të pamposhturit Moore është vendosur të zhvillohet në tarracën e një qiellgërvishtësi, aty ku parkohet helikopteri.

