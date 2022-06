MATURA 2022/ Dalin rezultatet e provimit të kontestuar të lëndës me zgjedhje, Kushi e kënaqur

Janë publikuar mëngjësin e sotëm rezultatet e provimit të Biologjisë, i cili u kontestua nga maturatët e maturës shtetërore 2022.

Sipas rezultateve, provimin e lëndës me zgjedhje e kryen në total 29775 maturantë. 1144 maturantë ngelën duke marrë notën 4.00, ndërsa 128 maturantë kanë arritur të marrin notën 10.00, duke rezultuar ekselentë.

MESAZHI I EVIS KUSHIT:

Të dashur maturantë, Siç ju premtuam, menjëherë pas provimit të biologjisë u angazhuam maksimalisht me mësuesit dhe ekspertët më të mirë, për të vlerësuar testin dhe për të marrë të gjitha masat e nevojshme që secili prej jush të ketë vlerësim të drejtë, sipas nivelit të arritjeve.

Ju konfirmoj që testi nuk ka asnjë gabim shkencor dhe pyetjet janë hartuar sipas niveleve të vështirësisë, për të diferencuar secilën notë, e për të mos penalizuar as nxënësit e shkëlqyer, por për të vlerësuar të gjithë sipas punës e meritës.Nisur nga shqetësimet tuaja, kemi punuar ditë e natë me mësuesit vlerësues për të garantuar shpalljen e rezultateve, me cilësi të lartë dhe në kohë sa më të shpejtë.

Jam shumë e kënaqur që shumë prej jush kanë shkëlqyer, madje edhe përtej pritshmërive, duke vërtetuar që testi ka qenë një matës i mirë i përgatitjes së gjithsecilit.Tashmë rezultatet janë të publikuara në faqen zyrtare të Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe secili prej jush mund të gjejë vlerësimin e testit të tij. Sot gjatë ditës do të publikoj edhe disa teste të maturantëve që janë përgjigjur saktë dhe kanë marrë pikët maksimale. Ju uroj të gjithëve shumë suksese në vazhdimin e rrugëtimit tuaj drejt dijes! /allbeu.com