Mattarella: Italia mbështet Maqedoninë në rrugën e reformave

Presidenti italian Sergio Mattarella gjatë qëndrimit të tij në Shkup deklaroi se Italia do ta mbështes Republikën e Maqedonisë në rrugën e reformave të nevojshme për integrim sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian.

“Italia do të jetë në anën e Maqedonisë, do ta mbështes gjithnjë Maqedoninë në rrugën e reformave dhe besojmë se ky proces do të jetë më i shkurtër.

Biseduam edhe për partneritetin e vërtetë ekonomik. Biseduam për problemet energjetike, dhe se Evropa duhet të bëj përpjekje që të jetë e pavarur nga gazi rus”, deklaroi presidenti i Italisë, Sergio Mattarella.