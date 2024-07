Mashtrimi me call-center, GJKKO jep vendimet për Erion Kasmin dhe Xhuliano Xhafën

Gjykata e Posaçme ka dënuar me 7 vite e 4 muaj burg Erion Kasmin dhe me 6 vite e 8 muaj burg Xhuliano Xhafën të akuzuar për mashtrimet me call-centerat.

Ndërsa ka shpallur të pa fajshëm 11 persona të tjerë që akuzoheshin për grup të strukturuar kriminal dhe mashtrim kompjuterik.