Masakruan me thikë shqiptarin brenda shtëpisë së barit në Angli, Gjykata shpall fajtorë 13 persona, disa dënohen me burgim të përjetshëm

Trembëdhjetë anëtarë të një bande kriminale janë dënuar për rolet e tyre në një grabitje në Tunbridge Wells që çoi në vrasjen brutale të një shqiptari.

Të gjithë personat kishin organizuar vjedhjen e bimëve të kanabisit në një shtëpi bari ku u përballën me shqiptarin Xhovan Pepal, të cilin e vranë me thikë.

Ngjarja ka ndodhur më 4 dhjetor të vitit 2021.

Një portë metalike e mbyllur, nga dyshemeja në tavan, fillimisht i pengoi oficerët të hynin në katin e sipërm të ndërtesës ku Pepaj kishte marrë plagë të shumta me thikë.

Qasja është siguruar nga ekipet e zjarrfikësve dhe Pepaj 25 vjeç, u shpall i vdekur në vendngjarje. Një thikë e njollosur me gjak u gjet aty pranë, por të dyshuarit kishin ikur.

Gjatë 24 orëve të ardhshme një hetim nga Drejtoria e Krimeve të Rënda të Kent dhe Essex çoi në pesë arrestime. Në javët në vijim, tetë të dyshuar të tjerë u gjurmuan dhe u ndaluan.

Çështja ndaj 13 të pandehurve u nda në dy gjykime në Gjykata të veçanta.

Gjyqi i parë u mbajt në Loughborough, më 18 maj 2023.

Ciaran Stewart, 20 vjeç, nga Curtis Road, Hornchurch, Essex u shpall fajtor për vrasje. Ai kishte pranuar më parë komplot për të kryer grabitje. Ai u dënua me burgim të përjetshëm dhe do të vuajë një minimum prej 26 vjetësh (minus kohën e kaluar në paraburgim) përpara se të mund të konsiderohet për lirim me kusht.

Kelvin Amoako, 18 vjeç, nga Norfolk Road, Ilford, Londra e Madhe u shpall fajtor për vrasje dhe komplot për të kryer grabitje. Ai u dënua me burgim të përjetshëm dhe do të vuajë minimumi 22 vjet (minus kohën e kaluar në paraburgim).

Bartosz Malawski, 28 vjeç, nga Mitcham Road, Croydon u shpall fajtor për vrasje dhe komplot për të kryer grabitje. Ai u dënua me burgim të përjetshëm dhe do të vuajë minimumi 22 vjet (minus kohën e kaluar në paraburgim).

Nathan Rainforth, 22 vjeç, nga Gloucester Road, Pilgrims Hatch, Essex u shpall fajtor për vrasje nga pakujdesia dhe komplot për të kryer grabitje. Ai u dënua me shtatë vjet e gjysmë.

Donte Simpson-Palmer, 19 vjeç, nga Evesham Walk, Myatts Fields South, Londër u shpall fajtor për vrasje nga pakujdesia dhe komplot për të kryer grabitje. Ai u dënua me gjashtë vjet.

Charles Reilly, 28 vjeç, nga Roman Road, Mount Nessing, Essex u shpall fajtor për komplot për të kryer grabitje. Ai u burgos për dhjetë vjet.

Mohammed Miah, 26 vjeç, nga Highfield Road, Romford, Essex u shpall fajtor për komplot për të kryer grabitje. Ai u dënua me gjashtë vjet e gjysmë.

Gjyqi i dytë

Procedurat lidhur me të pandehurit e tjerë vazhduan në muajt në vijim.

Ray Renda, 23 vjeç, nga Albany Road, Pilgrims Hatch, Brentwood, Essex u deklarua fajtor në Gjykatën e Kurorës Isleworth për akuzat e vrasjes nga pakujdesia dhe komplotit për të kryer grabitje.

Në korrik, u mbajt gjyqi për pesë shkelësit e mbetur në Gjykatat e Ligjit në Brighton.

Jonathan Hedges, 26 vjeç, nga Walton Road, Romford, Greater London.

Nathan Turner, 30 vjeç, nga Myrtle Road, Warley, Brentëood, Essex.

Zach Cutting, 25 vjeç, nga Roundhills, Waltham Abbey, Essex.

Glen Hough, 52 vjeç, nga Larchwood Gardens, Pilgrims Hatch, Essex.

Fabian Szymula, 21 vjeç, nga Callan Grove, South Ockendon, Essex.

Të enjten, më 14 shtator, një juri i shpalli të gjithë fajtorë për komplot për grabitje.