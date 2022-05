Masakra në Bucha, publikohet momenti i vrasjes së civilëve (VIDEO)

Masakra në Bucha, ku u vranë më shumë se 300 civilë tronditi gjithë botën. Perëndimi dënoi ashpër këtë masakër, duke e cilësuar si “krim të tmerrshëm lufte”, ndërsa nisën hetimet për të çuar provat në Gjykatën Ndërkombëtare, sipas The Guardian.

New York Times ka publikuar videon e ekzekutimit të 8 civilëve që supozohet se janë kryer nga forcat ruse në Bucha, jashtë Kievit. Gazeta amerikane ka publikuar një video ku forcat ruse ekzekutojnë 8 ukrainas më 4 mars.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022