I konsideruar dikur si reformator, i ashpër , ai është shprehur se Rusia do të mbizotërojë në Ukrainë dhe se do të vendosë kushtet e saj për një marrëveshje paqeje me Kievin.

“Rusia do të arrijë të gjitha qëllimet e saj. Do të ketë paqe sipas kushteve tona”, tha Medvedev, tani nënkryetar i Këshillit të Sigurimit të Rusisë./albeu.com