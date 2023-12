Marrëveshja për emigrantët, Balla: Shpenzimet do të mbulohen nga qeveria italiane, do të vijnë rreth 3 mijë refugjatë

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka raportuar sot në Komisionin për Sigurinë Kombëtare në lidhje me marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët.

Sipas Ballës, qendra e pritjes së refugjatëve do të mbulohet me shpenzimet e qeverisë italiane.

Ministri bëri me dije se në këto dy qendra, në Gjadër dhe Shëngjin, do të akomodohen përkohësisht një pjesë e emigrantëve. Mes të tjerash Balla tha se vendi rikonfirmon pozitën si një aleat i besueshëm.

“Qendra e pritjes së refugjatëve, me shpenzimet e Italisë. Do të akomodojmë përkohësisht një pjesë të emigrantëve. Numri i emigrantëve që do akomodohen njëkohësisht nuk mund ta kalojë kuotën e 3 mijë. Vendi rikonfirmon pozitën si një aleat i besueshëm. Përdorim i përkohshëm i një sipërfaqe pasurore. Italia do i akomodojmë refugjatët vetëm brenda strukturës”, tha Balla.