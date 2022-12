Marrëveshja për azilkërkuesit, Johnson: Lajm i mirëpritur! Mënyra e vetme për t’u marrë me bandat që trafikojnë

Ish-kryeministri Boris Johnson ka reaguar pas se është “lajm i mirëpritur” që Gjykata e Lartë ka vendosur që skema e dëbimit të Ruandës është e ligjshme.

Është lajm i mirëpritur që Gjykata e Lartë ka vendosur që politika e Ruandës është e ligjshme. Është një nga mënyrat e vetme njerëzore për t’u marrë me bandat që trafikojnë njerëz që po shfrytëzojnë kaq shumë njerëz.

It is welcome news that the High Court has ruled that the Rwanda policy is lawful. It is one of the only humane ways of dealing with the vile people trafficking gangs who are exploiting so many people.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2022