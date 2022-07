Marrëveshja e Menaxhimit të Butrintit, reagon Kim: AADF s’ka qenë kurrë për fitim ose shfrytëzim

Parlamenti ka miratuar marrëveshjen e Menaxhimit të Butrintit dhe për këtë ka reaguar edhe Ambasadorja amerikane Yuri Kim.

Mbi këtë projekt janë bërë akuza të shumta por KIm kujton se Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim nuk është përdorur për fitim apo shfrytëzim.

Yuri Kim thotë se AADF është krijuar në vitin 2009 me mbështetjen e USAID për të mbështetur dhe për zhvillimin e sektorit privat të qëndrueshëm dhe demokracisë në Shqipëri.

“Që atëherë, AADF ka akorduar 100 milionë dollarë+ në 70+ projekte në Shqipëri, duke krijuar 6000+ vende pune dhe duke tërhequr mbi 300 milionë dollarë nga investitorë të tjerë.”

FACT: It’s never been about profit or exploitation. @The_AADF was created in 2009 w/ @USAID support to develop sustainable private sector & democracy in 🇦🇱. Since then, AADF has committed $100M+ in 70+ projects in 🇦🇱, creating 6,000+ jobs & attracting $300M+ from other investors. https://t.co/pZ6ys8niOH

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) July 22, 2022